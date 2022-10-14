Nihan'ın çiftliği!.. 24 yaşındaki Nihan Işık 3 bin 200 dönüm arazide çiftçilik yapıyor

Ailesi ve amcasına ait arazilerdeki tüm tarımsal üretimden sorumlu olduğunu aktaran Işık, geleneksel ürünlerin yanı sıra yenilik ve teknoloji kullanımına açık olduğunu, bu yıl ilk kez 1200 dönüm alanda renkli pamuk ekimi yaptıklarını dile getirdi. Işık, sorumluluk alanının çok fazla olmasına rağmen doğru planlamayla tüm işlere yetiştiğini söyledi.