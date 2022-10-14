Nihan'ın çiftliği!.. 24 yaşındaki Nihan Işık 3 bin 200 dönüm arazide çiftçilik yapıyor
ADANA'da 6 kuşaktır çiftçilik yapan ailenin arazisi 24 yaşındaki kızlarına emanet... Ziraat mühendisi ve çiftçi Nihan Işık, "Yaklaşık 3 bin dekarlık tarla ve bahçelerde tohumun toprağa koyulmasından ve hasada kadar olan tüm süreçten ben sorumluyum. Sulama, ilaçlama ve gübreleme olmak üzere ve birçok alandaki bakım işlerini yapıyorum" dedi. Gerektiğinde traktöre de binip çift sürüyor...
Adana'da 24 yaşındaki kadın ziraat mühendisi, ailesi ve yakınlarına ait 3 bin 200 dönüm arazinin sorumluluğunu yürütüyor. Merkez Sarıçam ilçesinin kırsal Baklalı Mahallesi'nde ailesine ait çiftlikte küçük yaştan itibaren tarımla iç içe büyüyen Nihan Işık, geçen yıl Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi. Işık, kırsalda çiftlikte yaşamaktan ve tarımla ilgilenmekten büyük keyif aldığını belirtti.
11 çeşit ürün yetiştiriyor
Üniversite öğrenimi sırasında babası ve iki ağabeyinin ilgilendiği çiftlikte tarımla aktif olarak uğraşan Işık, mezun olduktan sonra işin başına geçti. Işık, zeytinden pamuğa, patatesten nara kadar 11 çeşit ürünün yetiştirildiği, yılın her ayı üretimin gerçekleştiği arazilerde en iyi verimi almak için çalışıyor.
Günün erken saatinde mesaiye başlayan Işık, 3 bin dönümden fazla arazideki tüm tarımsal üretimin yürütülmesini sağlıyor. Işık, çiftçiliği çok sevdiğini ve üniversitede bu bölümü tercih ettiğini belirtti.
Ailesi ve amcasına ait arazilerdeki tüm tarımsal üretimden sorumlu olduğunu aktaran Işık, geleneksel ürünlerin yanı sıra yenilik ve teknoloji kullanımına açık olduğunu, bu yıl ilk kez 1200 dönüm alanda renkli pamuk ekimi yaptıklarını dile getirdi. Işık, sorumluluk alanının çok fazla olmasına rağmen doğru planlamayla tüm işlere yetiştiğini söyledi.