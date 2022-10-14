İddianame hazırlanmıştı! HDP'li Semra Güzel hakkında flaş gelişme

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmak isterken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanmıştı. O iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen 58 sayfalık iddianamede, ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının dijital materyallerinde yapılan incelemede terör örgütü PKK/KCK üyesi olan ve Adıyaman'da 29 Nisan 2017'de etkisiz hale getirilen "Melati Zülfikar" kod isimli Volkan Bora ile Semra Güzel'in Irak'ta bulunan örgüte ait kamplarda örgüt üyelerine ait kamuflaj ile çekilmiş fotoğrafları bulunduğu, yine teröristlerin yaşamlarını sürdürdüğü çadırda PKK/KCK üyesi olan Volkan Bora ile sarılmış halde fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada ifade veren "Ezel" kod adlı gizli tanığın Güzel hakkındaki terör örgütü üyesi olduğuna yönelik beyanı ve teşhis tutanağı ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında ifade veren tanık Hasan D.'nin de beyanına yer verildi.

Semra Güzel'in terör örgütüne ait kamplara gittiği ve örgüt üyesi Volkan Bora'dan gizli mesajlar aldığı kaydedildi. İddianamede, Güzel'in yurt dışına kaçmaya çalışırken tanınmamak için kılık değiştirmiş şekilde "Mehtap Şahan" ismine düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandığı anlatıldı.

7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi talep edildi

İddianamede, Semra Güzel'in PKK/KCK ile bağının bulunduğu, örgütsel hiyerarşi içerisinde yer aldığına yönelik çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk şartlarının bulunduğuna dair yeterli delilin elde edildiği belirtildi. Sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

2017'de Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütü üyesi Volkan Bora'nın şahsi cep telefonunda HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırılmıştı. İfadesi alınmak üzere çıkarılan çağrıya cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Semra Güzel'in "terör örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Leyla Güven'i Diyarbakır'daki evinde sakladığı da ortaya çıkmıştı. Semra Güzel, 2 Eylül'de yurt dışına kaçmak amacıyla İstanbul'dan Edirne'ye giderken sahte kimlikle ve kılık değiştirmiş olarak yakalanmıştı.