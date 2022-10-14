Yağ damlayan kıyafetinizi tertemiz yapacak formül! Bunu uygulayın yeni gibi giyin

Yemek yerken ya da bir şeyler içerken hepimizin korkulu rüyalarından biri de üzerimize bir şey dökmek ya da sıçratmaktır. Hele hele ilk kez giydiğimiz bir kıyafetin üzerine sıçrayan yağ lekesi bizi o an yerin dibine sokabilir. Ama sakın yağ sıçrayan elbisenizi rafın derinliklerine kaldırmayın. Ya da işe yaramaz artık diye yer bezi yapmayın çaresi burada...

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Yemek yerken ya da içeceğini yudumlarken üzerine bir şeyler dökmeyen ya da damlatmayan neredeyse yoktur. Ne kadar sakınırsak sakınalım ya yemeğin son lokması ya da içeceğin son yudumu bir şekilde üzerimize damlar. Özellikle ilk kez giydiğimiz, yeni kıyafetlerimizde başımıza gelen bu olay sizi üzse de gününüzü mahvetmesine izin vermeyin. Çünkü üzerinize sıçraya yağ, yemek lekesini çok kolay bir yöntemle dakikalar içinde yok edebilirsiniz, nasıl mı birlikte bakalım...

Giysilerdeki lekeler nasıl çıkar?

Öncelikle üzerinde leke olan giysimizi alalım ve altına yuvarlak bir tabak yerleştirelim. Daha sonra lekenin üzerine önce karbonat daha sonrada bulaşık deterjanı dökelim. Elimizde lekenin üzerini iyice ovuşturalım. Sadece 10 dakika bekletelim ve daha sonra iyice durulayalım. Kuruyunca kıyafetinizin üzerindeki lekenin de çıktığını göreceksiniz.

Bulaşık sabunu yağı çeker, karbonat ise yağı emer böylece ümidi kestiğimiz, yer bezi yaparım dediğiniz kıyafetiniz yeni gibi yeniden giyebilirsiniz...

Peki mutfaktan, hijyene kadar birçok alanda kullandığımız karbonat başka ne işe yarıyor

Mutfakta tariflere eklenmesi amacıyla bulundurulan karbonat, aslında birçok yarara sahip önemli bir üründür. Doğru yöntemler ile kullanıldığı zaman dişlerden cilt bakımına kadar farklı alanlarda etki gösterir. Ne kadar sıklıkla ve ne miktarda kullandığınızı iyi ayarlamanız durumunda karbonat ile farklı alanlarda yarar sağlanır. Aynı zamanda karbonat kullanarak enfes ve lezzetli tarifleri mutfak masanızda görebilirsiniz.

Karbonat faydaları

*Dişleri Temizler

*Koltuk Altı Kararmalarını Önler

*Sindirimi Kolaylaştırır

*Boğaz Enfeksiyonuna İyi Gelir

*Cildi Temizler

*Ev Temizliğinde Kullanılır

*Saç Rengini Açar

*Kepeğe İyi Gelir