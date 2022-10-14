Mahkemeden flaş Selahattin Demirtaş kararı!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Abone ol
Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlandı, avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "terörle mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay yıl hapis cezasına çarptırıldı. Demirtaş hakkında takdiri indirim uygulanmadı.
Selahattin Demirtaş, "suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit etmek" suçlamasından ise beraat etti.
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