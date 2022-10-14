Camdaki Kız'da neler oldu? Nalan Sedat'ı otel odasında bastı oh dedirten kararı verdi, Selen'in eski aşkı ortaya çıktı

Başrollerini Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı, Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'da dün akşam büyük olaylar gelişti. Nalan, Feride'ye Sedat'tan boşanmak istediğini söyledi, Rafet Gülcihan'ı boşayacağını ev halkına anlattı, Selen'in eski aşkı Mert geldi.

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Camdaki Kız dizisi 13 Ekim'de 52. bölümüyle seyirciyle buluştu. Yine reyting rekortmeni olan dizide seyircinin haftalardır beklediği gelişmeler yaşandı. Nalan, odasına notları kimin koyduğunu araştırırken, Feride'ye boşanmak istediğini söyledi. Feride kızına destek verdi.

Feride Cana'yı baskına gitti

'Camdaki Kız'ın son bölümünde; Gülcihan’ın olduğu eve giden Rafet, kapıda Cavit’le kendi eşini yan yana görünce şoke oldu. Sonrasında da “Ben göreceğimi gördüm. Size mutluluklar” diyerek gitti. Alp, boğazına sarıldığı Cana'yı sokağa attı. Bir daha çocuklarını göstermeyeceğini belirtip; “Git o çocuğu başka yerde doğur” dedi. Hemen Gülcihan’ı arayan Cana ise ona sığındı ve yardım istedi. Gülcihan, Cana'ya onunla birlikte Cavit'in evinde kalmalarını teklif etti. Selen ve annesini, Cana ile ilgili konuşurken duyan Feride de Cavit’in evine baskın yaptı. Cana ise tuvalete saklandı.

Nalan Muzaffer ile dertleşti

Nalan odasına notları koyanın kim olduğunu araştırmaya başladı. Odasının tüm anahtarlarını Tako’dan aldı. Ardından da Rafet Bey ve Selen’in yazısını, elindekiyle karşılaştırarak onlar olmadığını anladı. Sonrasında kendisine destek olmak isteyen Muzaffer ile dertleşen Nalan, Sedat ile doğru parçalar olmadığını ve ondan bir çocuğu olmasını istemediğini; hatta Sedat gibi bir çocuğu olmasından korktuğunu belirtti.

''Sen benim hayalimsin''

Nalan’ın arabasına manolya bırakan Hayri, o otoparka gelince de arabaya bindi. Nalan, Hayri ile birlikte sahil kenarına gitti. Montunu serip oturan Hayri, Nalan’ı da yanına çağırıp; “Niye böyle yapıyorsun? İlk başta mutlu oluyorsun, sonra mutsuz olman gerekiyormuş gibi yüzün düşüyor. Yapma bunu kendine. Muzaffer Bey’in düğününde dedin ya ‘iyi ki geldin’ diye. Hayatta imkânsız bir şey yokmuş anladım. Allah çok isteyince veriyormuş. Nalan, sen benim hayalimsin. Sen benim yaşama sebebimsin. Eskiden ölümden korkardım hala korkuyorum ama seni kaybetmekten daha çok korkuyorum” dedi.

Sedat’ın telefonun açmayıp Hayri’ye cevap veren Nalan ise “Ben senin ne hayalin ne de yaşama sebebin olabilirim. Benden olmaz, özür dilerim” diyerek oradan uzaklaştı.

Cavit Alp'i tehdit etti

Okul kapısında çocuklarını bekleyen Alp’in yanına giden Cavit ise “Kimi bekliyorsun? Çocukların burada değil. Şimdi seninle bir anlaşma yapacağız. Ben borçların için sana zaman ayarlayacağım, sen de bir daha herhangi bir kadına el kaldırmayacaksın ve çocukların etrafında dolaşmayacaksın. Diyelim ki kuralları çiğnedin o zaman olacakları sen düşün” dedi.

''Boşan Sedat'tan olsun bitsin''

Nalan annesine mutsuzluğunu anlattı. Kızının odasının kilitli olmasına sinirlenen Feride, Nalan geldiğinde nedenini sordu. O sırada hayatta kendisiyle ilgili bir amacı olmadığını ifade eden Nalan, Sedat’tan bir çocuğu olmasını istemediğini, evliliği yürütemediklerini; hayatını böyle heba etmek istemediğini söyledi. Kızına destek veren Feride, “Boşan madem Sedat’tan olsun bitsin. Ucunda ölüm yok ya onun kahrını çekmek için gelmedin ya bu dünyaya” dedi. Annesine sarılan Nalan ise değişeceğini sanmadığını ama onun için Sedat’la konuşacağını ifade etti.

Selen'in eski sevgilisi geldi

İş ortaklarından biriyle görüşmek için odasına koşan Selen ise karşısında eski sevgilisi Emir’i görünce şoke oldu. Emir ise Selen'e; babasının işi olduğu için kendisinin geldiğini söyledi. Ona hemen sözleşmeleri uzatan Selen, utangaç tavırlar sergilerken; Emir de “Bu şartları kabul ederim ama akşam benimle yemek yiyeceksin. Aynı saat ve aynı yer” diyerek gitti. Böylece diziye yeni dahil olan Cemal Hünal, 'Emir' rolüyle ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Nalan Sedat'ı otel odasında bastı

Mekana giden ve Sedat’ı kapıdan kadınlarla çıkarken gören Nalan, ona görünmeden kocasını takip etti. Otele giren Sedat’ın peşinden giden Nalan Koroğlu, odanın kapısını çaldı. Sedat ise kapıda karısını görünce şoke oldu.