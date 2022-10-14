İbo'nun gelininden Melek Zübeyde paylaşımı yorum yağdı! 'Annesinin kopyası!'

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, Dilan Çıtak'ın düğününden kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Çıtak'ın düğününe katılanlar arasında İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde de vardı. Şefkatli, İdo ve Melek Zübeyde'yle düğünden pozunu paylaştı.

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak uzun yıllardır birliktelik yaşadığı Levent Dörter'le evlendi. Düğüne daha önce Dilan Çıtak'la aralarında dargınlık olan İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli de katıldı. Ancak çift düğünden tek kare fotoğraf paylaşmayınca 'kırgınlık devam mı ediyor' sorusunu akıllara getirdi.

Melek Zübeyde'yle paylaşım yaptı

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli düğünden sonra İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Melek Zübeyde ile paylaşım yaptı.

Annesine benzetildi

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak kalmayı tercih etti. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş şimdilerde evli ve 3 çocuk annesi. Hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen Tatlıses'ın kızını görenler "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.

Yasemin Şefkatli kimdir?

1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sosyal medya fenomeni Hilal Şefkatli'nin kuzenidir.

Yasemin Şefkatli, Özel İstek Vakfı Semiha Şakir Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünde tamamladı.

Okuduğu iç mimarlığı yapmayı tercih etmeyen Yasemin Şefkatli'nin mesleği mankenlik ve modellik olarak biliniyor.

1992 doğumlu olan Yasemin Şefkatli, 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

2017 yılından beri beraber olduğu şarkıcı İdo Tatlıses (d.1992) ile 2021 yılında evlendi.

Yasemin Şefkatli 1.71 metre boyunda, 57 kilo ve yengeç burcudur.

Dilan Çıtak kimdir?

Dilan Çıtak 2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşantısı oldu. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.

İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti. Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band’in solistliği ve İskender Paydaş’ın “Zamansız Şarkılar” projesinde de vokal olarak yer almıştı.

Dilan Çıtak'ın annesi 90'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile kısa süreli ilişki yaşayan Işıl Çıtak'tır.