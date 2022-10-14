Bir türlü geçmeyen boğaz ağrınız varsa dikkat! Bu hastalık başınıza bela olabilir...

Genelde soğuk su içtiğimizde veya grip olmadan bir gün önce başlayan boğaz ağrısını çoğumuz dikkate almaz veya ağrı kesici ile geçiştirmeye çalışırız. Ama bu ağrının altında oldukça tehlikeli bir hastalık yatıyor olabilir.

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Konu sağlık olduğunda genellikle kendimize fazla önem göstermeyiz ve çoğu zaman ağrılarımızı hiçe sayarız. Ancak bazı ağrılar var ki, çok fazla görmeezlikten gelmememiz gerekiyor. Bunlardan birisi boğaz ağrısı.

Bademcik iltihabı tehlikesi

Mevsim geçişlerinden büyük-küçük hemen hemen her yaştan insanın maruz kaldığı bademcik iltihabı, boğaz ağrılarının en temel sebeplerinden biridir. İltihabın vücuttan en kısa sürede atılması için doğal kürler ve çaylar yapılabilir. Peki bademcik iltihabına iyi gelecek olan şeyler neler?







Bademcik iltihabına ne iyi gelir?

Solunum yolu hastalıkları ve virüsten kaynaklı ortaya çıkan bademcik iltihabı, uzun süre öksürük ve boğaz ağrısına sebep olur. Hem öksürükten kurtulmak hem de boğazların rahatlaması için iltihap kurutucu besinlerin tüketilmesi oldukça önemlidir.

Bademcik iltihabına iyi gelen besinler şunlardır:

Ada Çayı: Solunum yolu rahatsızlıklarına en kısa sürede şifa olan ada çayı, özellikle boğaz ağrısı ve öksürüğe sebep olan bademcik iltihabının anında arınmasına destek olur. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan ada çayı, mikropların kırarak bademcik iltihabını temizler. Bir bardak ada çayına birkaç damla limon ve 1 çay kaşığı bal koyarak tüketilmesi daha etkili bir ilaca dönüştürülebilir.

Sarımsak: Tıp tarihinin ilk antibiyotiği olarak kabul edilen sarımsak, sabahları aç karnına 1-2 diş tüketilmesi bademcik iltihabının kısa sürede temizlenmesine destek olur. Sarımsak, anti-inflamatuar özelliği bakımından bademcik iltihabını 1-2 günlük bir uygulama sonucunda kurutur.

Kekik Çayı: Solunum yolu hastalıklarına karşı vücut direncini arttırmak, tüm bedeni toksin ve iltihaplardan temizmelek için özellikle mevsim geçişlerinde kekik çayının tüketilmesi önerilir. Kekik çayı, bademciklerde oluşan iltihabı kısa sürede kurutarak boğaz ağrısı, yüksek ateş ve şiddetli öksürüğe anında iyileştirir.

Limon Bal: C vitamini ve antioksidan kaynağı olan limon, bademciklerin kısa sürede iltihaptan temizlenmesine sebep olur. Limon, özellikle şiddetli öksürük sıkıntısı çekenlerin boğazlarını anında rahatlatır. Ballı limon ılık su ile de karıştırılıp tüketilmesi şiddetle önerilir.

Nane Çayı: Tıp tarihinin bir diğer önemli ilacı olan nane çayı, boğazları iltihap ve enfeksiyondan anında temizleyerek boğazları rahatlatır. Nane çayı, sahip olduğu zengin besin değerleri sayesinde bağışıklık sisteminin de güçlenmesine destek olarak mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı vücut direncini güçlendirir.