Farah Zeynep'in ''Domates seçer gibi partner seçiyorlar'' sözüne Kerem Bürsin'den destek geldi

Geçtiğimiz günlerde Farah Zeynep Abdullah kadın oyuncuların, erkek oyuncuların yanına domates seçer gibi seçildiklerini söyleyip sitemde bulunmuştu. Pınar Altuğ, Abdullah'ın bu çıkışını haksız bulmuş, ''Bu bana ters gelmiyor'' demişti. Kerem Bürsin de açıklamalarıyla Abdullah'a destek verdi.

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Farah Zeynep Abdullah, ''Erkek oyuncuların yanına domates seçer gibi kadın oyuncu seçiyorlar'' açıklamasında bulunmuştu. Pınar Altuğ ise görsel bir iş yaptıklarını ve bunun normal bir durum olduğunu söylemişti. Kerem Bürsin, Abdullah'a hak verdi.

Pınar Altuğ, Abdullah'a katılmadı

Pınar Altuğ hafta içi katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pınar Altuğ sosyal medyada erkek oyuncuların yanına kadın oyuncuların fotoğrafının konulup anket yapılmasına tepki gösteren Farah Zeynep Abdullah’a katılmadığını ifade etti.

Pınar Altuğ sosyal medyada erkek oyuncuların yanına kadın oyucuların fotoğrafının konulup anket yapılmasına tepki gösteren Farah Zeynep Abdullah’a katılmadığını ifade etti. Güzel oyuncu, "Bence şartlar eşit. Zaten cast böyle seçilir" dedi. Altuğ, bu durumun olduğunu savundu.

Bir takı markasının da sahibi olan Pınar Altuğ’un küpeleri dikkat çekti.

''Toksik erkekler var''

Bürsin'e, Farah Zeynep Abdullah'ın, "Erkek oyuncuların yanına domates seçermiş gibi partner seçiyorlar" sözleri hakkındaki düşünceleri soruldu.

Kerem Bürsin, Abdullah'ın bu çıkışına destek verdi. "Farah, bence çok doğru söylemiş ama bu durum sadece bizim sektörümüzde ve ülkemizde yaşadığımız bir sorun değil. Diğer sektörlerde de, diğer ülkelerde de aynı problemler ile karşılaşılıyor. Bence hoş değil bu durum. Kimseyi de eleştirmek istemem ama piyasımızda toksik erkekler var, hala çalışıyorlar. Böyle şeylere önem vermemiz lazım. Yurt dışından ülkemize yatırım yapan platformlar var. Irkçılık vs. gibi durumlara çok dikkat ediyorlar. Erkek oyuncuların partnerlerini seçmesini ve yapımcı firmanın işine karışmasını doğru bulmuyorum" dedi.

Bürsin, "Bence herkesin seçmelere katılması gerek. Yurt dışında konumun ve popülariten ne olursa olsun seçmelere katılmak zorundasın çünkü iş başlamadan önce enerji ve uyumuna bakıyorlar. Türkiye'de bunun olmamasına ben çok şaşırıyorum" diyerek bak bir konuya dikkat çekti.

Aşk iddialarını yalanladı

Kerem Bürsin'in yeni bir ilişkiye başladığı dedikoduları yayılmıştı. Bürsin, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanlamıştı.

İddiaları yalanlayan 35 yaşındaki oyuncu, yeni aşk iddialarına tepki gösterdi.

''Genelde bunu yapmam ama bu haber tam bir saçmalık. Ben bekarım; siz ve bunu okuyanlar her kimlerse hakkımda bu saçma haberleri yaymazsanız ve kendi hayatınıza veya gerçek haberlere odaklanırsanız çok sevinirim. Teşekkürler.''