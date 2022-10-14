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11 milyon lira dolandırdılar! İstanbul dahil 5 şehirde operasyon; 13 kişi gözaltına alındı

11 milyon lira dolandırdılar! İstanbul dahil 5 şehirde operasyon; 13 kişi gözaltına alındı

Telefon dolandırıcılarının "Polis, hakim, savcı" yalanıyla 18 kişiyi 11 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. 5 şehirde gerçekleştirilen operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı. Sadece 1 vatandaşın dolandırıcılara 4.5 milyon lira kaptırdığı öğrenildi.

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Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtarak 18 kişiyi 11 milyon lira dolandıran 13 şüpheli İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa’da yapılan operasyonlarda yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişinin dolandırıcılara 4.5 milyon lira kaptırdığı öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek...

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