Hadise göğüs dekolteli siyah beyaz pozlarıyla Instagram'ı salladı: "Bitiyorum şu kadına var ya"

Ünlü iş adamı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen şarkıcı Hadise, 5 ay sonra aldığı boşanma kararı sonrası ortaya atılan birçok iddia ile magazin gündemine damga vurmuştu. Her yaptığı açıklama ve hareket eski eşine gönderme olarak yorulmanan ünlü isim bu kez de siyah beyaz fotoğraf kareleri ile Instagram'ı salladı. Beyaz göğüskoltesi, siyah eteği ile takipçilerini adeta büyüledi.

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Son zamanların en çok konuşulan ismi olan Hadise, Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra verdiği konserler, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Fit vücudu, duru güzelliği, cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim bu kez göğüs dekolteli siyah beyaz paylaşımı ile takipçilerinden tam not almaya başardı. 36 yaşındaki şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken yorum yağmuruna tutuldu.

Hadise 'TBT' yaptı, Instagram sallandı

Konser maratonuna hızla devam ve sahnede seslendirdiği birbirinden güzel şarkıları ile dans şovlarıyla yürekleri hoplatan Hadise, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce konserde eski eşi Mehmet Dinçerler'in geri istediği iddia edilen yüzüğü parmağından çıkarıp, fırlatarak tüm dikkatleri üzerine çeken 36 yaşındaki ünlü şarkıcı, sahne için tercih ettiği cesur kıyafetleri de sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyordu. Hadise bu kez de 'TBT' yaparak Instagram'ı adeta salladı.

"Bitiyorum şu kadına var ya"

Sosyal medyayı oldukça aktfik kullanan ünlü isimlerin arasında yer alan Hadise, 14.1 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı siyah beyaz 'TBT' pozlarıyla yürekleri hoplattı. Beyaz göğüs dekolteli ve siyah eteği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri ise "Bitiyorum şu kadına var ya", "Mekanın sahibi geri döndü", "İdol kadın ya", "Çok güzelsin", "Sakin ablaaa" "İşte kadın her şeye rağmen dimdik ayakta", "Mehmet Dinçerler görmesin dayanamaz" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Hadise'nin Instagram'ı sallayan o pozları;

Hadise'den Mehmet Dinçerler'e gönderme

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle Hülton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki ünlü popçu kendisi hakkında dikkat çeken ifadeler kullanırken o sözleri geçtiğimiz ay boşandığı eski eşi Mehmet Dinçerler'e gönderme olarak yorumlandı. İşte Hadise'nin yaptığı o açıklama;

"Ben güçleniyoru, siz sadece konuşun"

Güzel şarkıcı Hadise, boşandıktan sonra bu yıl İstanbul’da sekizincisi düzenlenen Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’na katıldı. UNICEF Türkiye'nin Çocuk Hakları Savunucusu olan Hadise, konferansın son bölümünde sahneye çıkarak soruları yanıtladı. Hadise'nin "Bana yapılan ataklar sonrası 'Neden bunu yaşıyorum? demiyorum. Beni ezeceklerini zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Ben güçleniyorum! Siz sadece konuşun" ifadeleri eski eşi Mehmet Dinçerler'e gönderme olarak yorumlanmıştı.