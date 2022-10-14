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Bilim Kurulu üyesi İstanbul için kötü haberi verdi: Sadece benim duyduğum...

Bilim Kurulu üyesi İstanbul için kötü haberi verdi: Sadece benim duyduğum...

Maske kullanımının azalmasıyla birlikte Türkiye'de yeniden grip yaygınlaşmaya başladı. Bunun yanında koronavirüs vakaları da artış gösterdi. Bilim Kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek sosyal medya hesabından artan vakalara ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Şimşek, "İstanbul'da son haftalarda sadece benim duyduğum çok sayıda grip olgusu var, ayrıca COVID-19 sayıları da artıyor.Hem grip,hem de COVID-19'u önleyebilmek için iyi surveyans çalışmasıyla ne durumda olduğumuzu bilmemiz lazım. Surveyans sistemlerimize ACİL rehabilitasyon gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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