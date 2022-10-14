Esenyurt’ta şüpheli ölüm! 6. kattan düştü

Esenyurt'ta 10 katlı binanın 6. katından düşen 27 yaşındaki yabancı uyruklu Ebraim Fofana yaşamını yitirdi. Polis, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.

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Olay, saat 00.00 sıralarında Esenyurt Akevler Mahallesi, 1075 Sokak üzerinde bulunan sitede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, site içinde bulunan 10 katlı binanın 6’ncı katından düşen yabancı uyruklu Ebraim Fofana, giriş katta bulunan cam korkuluğa çarparak yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 6’ncı kattan düşen Fofana’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ve polis ekipleri uzun süre binada ve çevresinde imcelemeler yaptı.