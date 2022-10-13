Başakşehir, Rigas Skola'yı mağlup etti

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında Letonya'nın RFS takımını 3-0 mağlup etti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir ile Letonya ekibi Rigas Skola karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Başakşehir 3-0'lık skorla kazandı.

Gruptan çıkmayı garantiledik

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Deniz Türüç, 45 ve 72. dakikalarda Stefano Okaka kaydetti. Grupta 4. maçında 3. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 10'a yükseltti. Temsilcimiz, gruptan çıkmayı da garantiledi.

Fiorentina'ya yenilmezsek lideriz

Başakşehir, bir sonraki maçında Fiorentina deplasmanında yenilmezse grup liderliğini de garantileyecek. RFS ise 2 puanda kaldı. RFS, bir sonraki maçında Hearts deplasmanına gidecek.