BIST 3.553
DOLAR 18,54
EURO 18,14
ALTIN 993,61
HABER /  SPOR

Başakşehir, Rigas Skola'yı mağlup etti

Başakşehir, Rigas Skola'yı mağlup etti

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında Letonya'nın RFS takımını 3-0 mağlup etti.

Abone ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir ile Letonya ekibi Rigas Skola karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Başakşehir 3-0'lık skorla kazandı.

Gruptan çıkmayı garantiledik

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Deniz Türüç, 45 ve 72. dakikalarda Stefano Okaka kaydetti. Grupta 4. maçında 3. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 10'a yükseltti. Temsilcimiz, gruptan çıkmayı da garantiledi.

Fiorentina'ya yenilmezsek lideriz

Başakşehir, bir sonraki maçında Fiorentina deplasmanında yenilmezse grup liderliğini de garantileyecek. RFS ise 2 puanda kaldı. RFS, bir sonraki maçında Hearts deplasmanına gidecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi
Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Trabzonspor - Monaco Avrupa Ligi maçı (CANLI YAYIN)
Trabzonspor - Monaco Avrupa Ligi maçı (CANLI YAYIN)
Aziz Yıldırım, İyi Parti'den milletvekili adayı olacak iddiası
Aziz Yıldırım, İyi Parti'den milletvekili adayı olacak iddiası
Rusya'dan açıklama geldi: Türkiye doğal gaz teklifimize olumlu yanıt verdi
Rusya'dan açıklama geldi: Türkiye doğal gaz teklifimize olumlu yanıt verdi
Eşinizi uyurken dürtmeye son! Bu taktikler ile horlama tarihe karışıyor!
Eşinizi uyurken dürtmeye son! Bu taktikler ile horlama tarihe karışıyor!
Özler Yörük cinayet davasında sanık: Cesedi yaktım ama cani değilim
Özler Yörük cinayet davasında sanık: Cesedi yaktım ama cani değilim
Bu gıdalar saçlarınıza aklar düşürüyor! Erkenden yaşlı görünmemek için bunlardan uzak durun
Bu gıdalar saçlarınıza aklar düşürüyor! Erkenden yaşlı görünmemek için bunlardan uzak durun
Duşakabindeki kireç lekeleri kabus olmasın! Duşakabini pırıl pırıl yapan yöntem bakın neymiş
Duşakabindeki kireç lekeleri kabus olmasın! Duşakabini pırıl pırıl yapan yöntem bakın neymiş
Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı mağlup etti
Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı mağlup etti