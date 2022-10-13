Rusya'dan açıklama geldi: Türkiye doğal gaz teklifimize olumlu yanıt verdi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus doğal gazının Avrupa'ya ulaştırılması için Türkiye'de yeni bir gaz dağıtım merkezi oluşturulması teklifine; Türk tarafının oldukça olumlu tepki verdiğini söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus doğal gazı için Türkiye'de bir dağıtım merkezi oluşturulması teklifine Türk tarafının nasıl tepki verdiği konusundaki soruya, "Oldukça olumlu ve teklifimizle ilgilendiğini gösteren bir tepki aldık" yanıtını verdi.

"Türk Akım doğal gaz boru hattına yönelik saldırı girişiminde bulunan sabotajcılar yakalandı" ifadesini kullanan Peskov, "Türk Akım Boru Hattı, Kuzey Akım'ın yerine geçmeyecek. Bu hatların farklı kapasiteleri var" şeklinde konuştu.

Teklifi Putin Erdoğan'a iletti

Peskov'un bu açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gaz merkezine ilişkin teklifi, bugün Astana'da gerçekleştirdikleri görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şahsen iletmesini izledi.

Türkiye üzerinden Avrupa'ya

Rusya lideri dün yaptığı açıklada, Rus gazını Türkiye'ye iletmesi için yeni bir boru hattı sistemi inşa edilmesini ve Türkiye'ye bu hatla iletilen gazın ülkede oluşturulacak bir merkez üstünden Avrupa ülkelerine gönderileceğini belirtmişti.

Rus lider Putin bugün yaptığı açıklamada ise, "Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergah haline geldi şu an. Avrupa'dan çok daha güvenli güzergah haline geldi. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı. Dün Rusya Enerji Haftası'nda enerji bakanınız ve BOTAŞ ile müzakereler yaptık. Bir gaz boru hattı daha inşa etme niyetimiz var. Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi haline getirme niyetimizi belirledik. Bu merkezin çalışması sayesinde hem tedarik hem de fiyat belirleme konusunda güzel bir platform olacaktır. Rusya'dan Türkiye'ye hidrokarbon tedariki tam akışla devam ediyor. Doğal gaz fiyatları şu anda zirvede. Türkiye'de bir merkez önerisinde gaz fiyatları siyasi imalar olmadan belirlenebilir" açıklamasında bulunmuştu.