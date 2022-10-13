Ünlü oyuncu makyajsız halini yayınlayanlara kızdı! 'Çok güzel harcamışsınız'

Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse setten çıktığı bir gün kameralara yakalanınca sosyal medyada gündem oldu. Yorgun ve makyajsız olduğu görülen Küçükköse, sosyal medyada bu halini paylaşanlara sitem ederken pek çok sosyal medya kullanıcısından ünlü oyuncuya destek mesajları yağdı.

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Bir Peri Masalı'nda canlandırdığı Neslihan karakteriyle beğeni toplayan 34 yaşındaki oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyada olay oldu. Ekranların güzel ismi, setten yorgun argın çıktığı haliyle paparazilere yakalanınca sosyal medyanın diline düştü. Küçükköse makyajsız halini yayınlayan sayfalara sitemde bulunurken, ünlü isme 'Makyajsız da güzel' şeklinde yorumlar geldi.

Makyajlı-makyajsız hali paylaşıldı

Küçükköse'nin makyajsız halde görüntülenen fotoğrafı ve makyajlı fotoğrafı yan yana getirilerek yayınlandı. Güzel oyuncuya en büyük destek ise sosyal medya kullanıcılarından geldi.

'Güzel harcamışsınız teşekkürler'

Hazal Filiz Küçükköse bu halini paylaşan sayfalara sitem etti. 34 yaşındaki oyuncu "Güzel harcamışsınız teşekkür ederim. Ama keşke sabahladığım bir set gününün ardından hiç uyumadan işlerimi halletmek zorunda olduğum zaman diliminde yorgun ve keyifsiz olduğumu dile getirdiğim muhabir arkadaşlarıma başka bir gün uzun uzun sohbet etmek istediğimi de yazsaydınız" diyerek paylaşıma sitem etti. Birçok kişi Küçükköse'nin doğal halinin de en az makyajlı hali kadar güzel olduğunu vurguladı.

İkizinden ayırt etmek zor

Rüya, Zemheri, Beni Affet, Günahkar, Kalbim Seni Seçti ve Ustura Kemal dizi ve filmlerinde rol alan ünlü oyuncu kız kardeşi ile poz vermişti. Küçükköse’nin kardeşini görenler gözlerine inanamadı. Ünlü oyuncunun paylaşımını görenler Hazal Filiz Küçükköse ile kardeşi Deniz Küçükköse’yi ayırt etmekte zorluk çekti.

Hazal Filiz Küçükköse kimdir?

Hazal Filiz Küçükköse 9 Şubat 1988 tarihinde Mersin'de dünyaya gelmiştir. Lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Küçükköse, şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisansına devam etmektedir. Mersinli oyuncu, özel oyunculuk dersleri almayı sürdürmektedir. Küçükköse, 2015-2017 yılları arasında yayımlanan Kara Sevda dizisinde "Zeynep Soydere" karakterine hayat verdi. Güzel oyuncunun Deniz Küçükköse adında ikizi bulunmaktadır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2009-2010 Deniz Yıldızı

2011 Kalbim Seni Seçti

2012 Ustura Kemal

2012 Uçurum

2014 Beni Affet

2014 Günahkar

2015-2017 Kara Sevda

2017 Rüya

2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi

2020 Zemheri

2022 Bir Peri Masalı