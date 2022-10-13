Bu resimdeki detayı fark ediyorsanız yüksek IQ'ya sahipsiniz demektir!

Özellikle son dönemlerde yaygınlaşan görsel zeka testleri internet üzerinde oldukça fazla mevcut. Bu testler ile hem dikkatinizi, hem de IQ seviyenizi test etme imkanınız bulunuyor.

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İnternet üzerinde türlü türlü IQ testleri veya görsel zeka denemeleri bulunuyor. Bunların ne kadar gerçek olduğu tartışılırken, bu tür görseller birçok kişinin ilgisini çekiyor. İşte size göstereceğimiz görseller de hem dikkatinizi, hem de IQ seviyenizi ortaya çıkarıyor.

Aşağıdaki resme baktığınızda ilk olarak hangi hayvanı görüyorsunuz?

Aşağıdaki resme baktığınızda gördüğünüz görüntü sizin hafızanızı nasıl kullandığınızı ortaya çıkarıyor. Şimdi resme tüm dikkatinizle bakın...

Eğer karıncayı fark ettiyseniz, kendine güvenen, hedeflediği amaçlar için çalışan ve bundan gocunmayan bir kişiliğe sahipsiniz. Başarılı olacağına inandığınız şeyden sizi vazgeçirmek oldukça zor. İş bitirmeye odaklısınız ve bu yolda zekânızı kullanmayı da iyi beceriyorsunuz. Sadece korumacı tavrınız bazen kendinizi düşünmeyi öteleyebiliyor. Hayata karşı mücadeleci davranışınız en hayran olunası özelliğiniz.

Eğer arıyı fark ettiyseniz, zekâsını ve hafızasını iyi kullanan bir yapıya sahipsiniz. Siz size yapılan iyiliği de kötülüğü de asla silemiyorsunuz. Hafızanız güçlü ama bir bakıma çöplük gibi. Girdiğiniz ortamlarda ayırt edilebilir birçok yapınız var. Bunlardan bir tanesi azminiz, bir diğeri ise renkli kişiliğiniz. Hisleriniz oldukça kuvvetli. Birçok şeyin kokusunu önceden hissediyorsunuz. Bir işte plan sırasına önem veren bir kişiliğiniz var.

Gizemli resmi görebiliyor musunuz?

Kişilik testleri güçlü ve zayıf yönleri meydana çıkarıyor. İllüzyon testlerinde ilk gördüğünüz resim sizin karakter özelliklerinizi gözler önüne seriyor.

Bu kişilik testi ise IQ'nuzu test ediyor. Tek yapmanız gereken resme dikkatli şekilde bakmak ve saklanan gizli resmi görebilme. Bazı kişiler bunu hemen görebilirken, diğerleri hafifçe gözlerini kırpmak zorunda kalıyor.

Görebiliyorsanız yüksek IQ'ya sahipsiniz

Zigzag çizgilerin arkasındaki pandayı görebildiniz mi? Bu, gözlerimizin ve beynimizin üzerimizde oynadığı birçok optik illüzyondan yalnızca biri. Advocate Aurora Health'deki haber personeli, Current Biology'de yayınlanan araştırmaya göre konuyla ilgili şöyle konuştu:

Daha yüksek IQ'ya sahip kişiler, ayrıntılara odaklanabiliyor ve daha az ilgili bilgileri, daha az zeki meslektaşlarına göre daha kolay bir şekilde göz ardı edebiliyor.

Eğer göremediyseniz...

Pandayı görememeniz sizin her olaya bir bütün olarak baktığınızın bir işaretidir. Bir şeyi incelerken çok fazla detaylara takılan bir kişiliğe sahip değilsiniz.