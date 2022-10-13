Seren Serengil 'Yer yerinden oynayacak' diyerek açıkladı! Özcan Deniz'in sevgilisi bakın ne yapmış!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yaptığı çarpıcı açıklamalarla sık sık gündeme gelen güzel sunucu Seren Serengil, bu kez Özcan Deniz ve sevgilisi hakkında bomba bir iddiayı ortaya attı. Yer yerinden oynayacak diyen Serengil yaptığı açıklamada, Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın yalan söyleyerek anne ve ablayı evden attırdığını ve evde adeta terör estirdiğini söyledi. İşte Seren Serengil'in yaptığı o açıklamalar...

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Son olarak Söylemezsem Olmaz programında 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinin ateşli sahneleri hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Seren Serengil, yine çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

Seren Serengil'den Özcan Deniz hakkında bomba iddia

Bir süredir kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşayan Özcan Deniz hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Feyza Aktan'la olaylı şekilde boşanan ünlü ismin evli olduğu dönemde Dadgar ile görüşmeye başladığı ortaya çıkmış. Haberlerin ardından Deniz'in eski eşi Aktan "Çıkan haberler doğru" derken, Özcan Deniz'den ise sert bir açıklama yapmıştı. Seren Serengil'in bugün ortaya attığı iddialar ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

"Yer yerinden oynayacak" diyerek açıkladı

Yer yerinden oynayacak diyen Seren Serengil, Özcan Deniz'in İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Serengil yaptığı açıklamada, "Boşanma esnasında Özcan evinde annesiyle yaşıyor, ablası da aynı evde. Fakat o süreçte Özcan kızı eve getiriyor. Boşanmadan daha... Anne ve abla bunu gizliyor. Kadın sabah yatak odasından yardımcıya mesaj atıyor, buraya gel şunu yap bunu yap. Ben bu mesajları okudum. Kadın da Özcan'ın ablasına gidip patlıyor" ifadelerini kullandı. Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in ablasına tehditler savurduğunu da iddia ederken, "Kayıtlar aldım, beni kızdırma diyerek. Kadın da korkuyor, neyi çekiyor ne çekmiyor" dedi.

Anne ve ablayı evden attırmış

Magazin günemine bomba gibi düşen açıklamalarına devam eden Seren Serengil daha sonra Özcan Deniz'in sevgilisinin yalan söyleyerek anne ve ablayı evden attırdığını da iddia etti.

Özcan Deniz sert tepki göstermişti

Daha önce de Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında, Özcan Deniz'in (50), kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile Feyza Aktan'la evli olduğu dönemde görüşmeye başladığı iddia edilmiş çıkan bu haberlerin ardından Özcan Deniz sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile adeta ateş püskürmüştü. Ünlü isim yaptığı paylaşımda "Had, hudut meselelerini geçiyorum. Bu akıl ve vicdan körlüğü. Çağın hastalığı ve tartışmak faydasız. İnsanlar bazen duracağı yeri bilemeyebiliyor. Dillerini ve şuurlarını şarampolden aşağı yuvarlayıp, hakınızda çok rahat konuşabiliyorlar. Bence bu Covid'den çok daha tehlikeli bir salgın ve maalesef aşısı da yok" ifadelerini kullanmıştı.

"Çıkan haberler doğru, uzun süredir bildiğim fakat..."

2018'de dünyaevine giren, bir çocuk sahibi olduğu evliliği uzun sürmeyen Feyza Aktan ise haberlerin ardından Instagram hesabı üzerinden sessizliğini bozmuştu. Aktan yaptığı açıklamada, "Çıkan haberler doğru. Uzun süredir bildiğim fakat dile getirmeyi tercih etmediğim bir konuydu. Bana kalsa yine böyle devam ederdi. Benim aksime, ilişkiyi bozan kişi sıfatına koyulma çabası bardağı taşıran son noktadır! Bir bu kalmıştı, ne münasebet! Ne hakla! 'Bir genç kadının hayatı' konusundaki hassasiyetin benim hayatımda da gösterilmesini dilerim. Her gün çıkan yeni bir ismin ithamlarıyla başetmem mümkün değil. Müsaade ederseniz benimde bir hayatım var ve onu yaşamak istiyorum" demişti.