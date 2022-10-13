Kim Min-Jae 'Dedeleriniz ödedi' diyerek 1 milyon avro alacağından feragat etti mi?

Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli takımına transfer olan Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae'nin sözleşme gereği kendisine verilecek 1 milyon avro bonservisi, "O aradaki fark dedeleriniz tarafından ödendi" diyerek istemediği iddiası doğru çıkmadı.

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İnternette gerçeklikten uzaklaştıran ve yanlışa yönlendiren birçok yanıltıcı içerik var. Parodi hesapların eğlence amacıyla sosyal medyada dolaşıma soktuğu bu paylaşımlar, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından doğru sanılıyor.

Arka plan ve iddialar

Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli takımına transfer olan Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae'nin sözleşme gereği kendisine verilecek 1 milyon avro bonservisi, "O aradaki fark dedeleriniz tarafından ödendi" diyerek istemediği iddia edildi.

Türk askerinin Kore savaşındaki kahramanlığına atıf yapılıyor

1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgaliyle başlayan ve 3 yıl süren Kore Savaşı’na asker gönderen Türkiye büyük kayıp verdi. Aradan yıllar geçti ancak Güney Koreliler zor zamanlarda yanlarında olan Türkiye'yi hiç unutmadı. Anadolu Ajansı'nın yayımladığı Güney Kore Türk askerlerini kahramanlıklarıyla anıyor başlıklı son haberine göz atılabilir. İçerikte "Dedeleriniz" ifadesiyle isim verilmeden Kore Savaşı'na atıfta bulunuluyor.

Fenerbahçe'de 2021-2022 sezonunda futbol oynayan Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae, 18 milyon 50 bin avro bedelle İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu. Detaylar için Anadolu Ajansı'nın 27 Temmuz 2022 tarihli haberine bakılabilir.

Kim Min-Jae'nin Türkiye'de popülerliği sürüyor. Futbolcuyla ilgili çeşitli haberlere ve içeriklere internette sık sık rastlanıyor.

İddia sosyal medya hesabında Kim Min-Jae'yi kamuflajlı gösteren bir fotoğrafla paylaşıldı ve sosyal medya kullanıcıları arasında etkileşime neden oldu.

Paylaşılan içerikle ilgili çok sayıda yorum var. Bazı yorumlarda sosyal medya kullanıcıları bilginin doğruluğundan şüphe ediyor ve iddiayı eğlenceli içeriklerle değerlendiriyor. Bazı kullanıcıların iddiaya inandığını gösteren yorumları da bulunuyor.

Bulgular

İddianın doğruluk kontrolü için Fenerbahçe Spor Kulübü'yle iletişime geçen Anadolu Ajansı Fenerbahçe Muhabiri Süha Gür, iddiaların doğru olmadığını teyit etti.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı'nın doğruluk kontrolü için mesaj gönderdiği söz konusu facebook hesabından gelen yanıtta Kim Min-Jae içeriği için,"Mizahi paylaşım olduğu başındaki ünlem işaretiyle takipçilerimizle paylaşılmaktadır. Sayfada çoğu içerik mizah amaçlı. Doğru haberlerin başına kırmızı nokta geliyor, mizahi paylaşımlara ünlem..." denildi.