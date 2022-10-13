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Bakırköy'de yaşandı! Köpeklerden kaçıyordu sonrası feci

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakırköy'de yaşandı! Köpeklerden kaçıyordu sonrası feci

İSTANBUL Bakırköy'de köpeklerden kaçarken bir otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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 Ataköy Sahil Kuzey Rauf Orbay Caddesi üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında Z.R.C. isimli çocuk yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemelerde, H.D'nin yanında bulunan köpeklerin, geç kaldıkları için okula gitmeyen ve bu sebeple de olay yerinde bulunan çocukların üzerine doğru saldırdığı tespit edildi.

Köpeklerden kaçan çocuklardan Z.R.C'ye sürücü A.B'nin otomobiliyle çarptığı, sürücünün hastaneye götürdüğü çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü A.B. ile H.D. adli makamlara sevk edildi.

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