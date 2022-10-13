Şentop'tan TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonu kıran CHP'li Erbay'a tepki

Türkiye Büyük Milleti Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis kürsüsünde çekiçle cep telefonu kıran CHP'li Burak Erbay'a tepki göstererek, "Kürsüler konuşmak içindir şov yeri değildir." dedi.Abone ol
CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini protesto yöntemi tartışma konusu oldu.
Erbay, Genel Kurul'da konuşurken yanında getirdiği çeciçle cep telefonunu kürsüde kırdı.
Tepki çeken harekete bir eleştiri de Türkiye Büyük Milleti Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Şentop "Kürsüler konuşmak içindir şov yeri değildir." ifadelerini kullandı. Ayrıntılar birazdan...