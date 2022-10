Ekran yıldızının kanser kabusu 'Yüzümden tümör aldırdım' dedi hastalığa dikkat çekti!

Keeping up with Kardashians adlı show programınıyla adını duyuran Kim Kardashian'ın kardeşi Khloe Kardashian, yüzünden tümör çıkarılması için operasyon geçirdiğini açıkladı. Yüzündeki ufak bir sorunun yapılan biyopsiyle tümör olduğunu öğrenen Kardashian, 'Lütfen ihmal etmeyin' diyerek takipçilerini uyardı.

Kim Kardashian'ın 38 yaşındaki ekran yıldızı kardeşi Khloe Kardashian, yüzündeki bir tümörün çıkarılması için operasyon geçirdiğini Instagram hesabından yayınladı.

Khloe, ilk başta “sivilce kadar küçük bir şey” olduğunu düşündüğü yumrunun küçülmediğini fark edince, cilt kanseri korkusu sebebiyle doktorun yolunu tuttuğunu ifade etti.

İkinci kez biyopsi yaptırdı

Khloe Kardashian, yedi ay sonra doktora gittiğini ve biyopsi yaptırdığını belirtti. Kardashian, doktorunun yanağındaki bu oluşumun onun yaşında çok nadir görülmesinden şüphelenip bir kez daha biyopsi yapılmasını istediğini söyledi.

Biyopsisi temiz çıktı

Ünlü isim, ikinci biyopsinin ardından doktorların kendisine acilen operasyon önerdiğini ifade etti.

"Lütfen bunu ciddiye alın"

Dermatologlarla görüştükten sonra yüzündeki tümör için biyopsi yaptıran Khloe, doktorların kendisine “senin yaşındaki biri için inanılmaz derecede nadir” olduğuna dikkat çektiklerini aktardı.

Sosyal medya hesabındaki takipçilerine “Lütfen bunu ciddiye alın ve yıllık kontrollerinizin yanı sıra düzenli olarak kendi kendinize muayeneler yapın” diye yazan iki çocuk annesi Kardashian, “şanslı” olduğunu ve bunu erken yakaladığı için “sonsuza dek minnettar” olduğunu da ekledi.

Khloe Kardashian kimdir?

Tam adı Khloé Alexandra Kardashian Odom olan ve ünlü model ve stilist olan Kim Kardashian’ın kardeşi olan Khloe Kardashian 27 Haziran 1984'de Kaliforniya’da doğdu. En çok Keeping Up with the Kardashians adlı reality showa çıkması ile bilinen Khloe Kardashian; Ermeni, İskoç ve Hollanda asıllıdır. Khloe Kardashian, LA Lakers’da forma giyen profesyonel basketbolcu Lamar Odom ile 2009 yazında evlendi. 1.78 boyundaki Khloe Kardashian’ın üvey babası olan Bruce Jenner, geçen aylarda cinsiyet değiştirerek Caitlyn Jenner adını aldı.

27 Haziran 1984'te doğan Khloe Kardashian, Kris ve Robert’ın en küçük kızlarıdır. Los Angeles Lakers’ta oynayan ünlü NBA yıldızı Lamar Odom’la evlenmiştir. Trafik suçlarının genelini kapsayan “DUI” adı verilen çeşitli sebeplerden dolayı uygunsuz araba sürme suçundan dolayı 2007 yılında tutuklanmıştır. Kardeşleri gibi “D-A-S-H” butiği yönetiminde söz sahibi olan Khloe Kardashian, Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen “Kürk Giymektense Çıplak Olmayı Tercih Ederim” adlı kampanya için çıplak pozlar vermiştir. Ayrıca Khloe Kardashian’nin yer aldığı yarışmalardan biri de “The Celebrity Apprentice”tir.