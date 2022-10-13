Ağızda dağılan çıtır çıtır lezzet kocakarı gerdanı tatlısı tarifi!

Kıyır kıyır ağızda dağılan bir tatlı tarifi yapmak isterseniz kocakarı gerdanı tatlısı aradığınız lezzet! Masterchef yarışmasıyla gündeme gelen kocakarı gerdanı tatlısının ismi biraz garip olsa da lezzetine doyamayacaksınız. Peki kocakarı gerdanı tatlısı nasıl yapılır? İşte şahane kocakarı gerdanı tatlısı...

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Masterchef programında yapılan lezzetler internet kullanıcıları tarafından hemen arama motorlarında aranıyor. Yapmak için sabırsızlanacağınız tatlı ve yemek tarifleri arasına adını yazdıracak kocakarı gerdanı tatlısı diğer şerbetli tatlılara benzemiyor. Kocakarı gerdanı; Rize, Samsun ve Trabzon başta olmak üzere Türkiye'nin Karadeniz bölgesine özgü bir tatlı türü. Burma baklavaya benzeyen bir yapıdan olmasına karşın kocakarı gerdanı şerbetli bir tat değil. İçi ceviz ya da fındıkla doldurulan enfes bir lezzet. İşte tüm aşamalarıyla kocakarı gerdanı tatlısının malzemeleri ve hazırlanışı...

Kocakarı gerdanı tatlısı malzemeleri

1 su bardağı süt

1 su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

1 paket karbonat

1 su bardağı nişasta

Aldığı kadar un

3 su bardağı iri dövülmüş fındık

250 gram tereyağı

Kocakarı gerdanı tatlısı yapılışı

Unu derin bir kaseye alıp üzerine karbonat serpin.

Ortasını havuz gibi açtığınız una süt, yoğurt, zeytinyağı ve tuzu ekleyip ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğurun.

Gerekirse un ilave edebilirsiniz.

Üzerini streç filmle kapattığınız hamuru bir süre dinlendirin.

Dinlenen hamuru bezelere bölüp nişasta yardımıyla ince ince açın.

Ortasına dövülmüş fındık serptiğiniz yufkaları oklavaya gevşek bir biçimde sarın.

Oklavanın iki kenarından içeriye doğru büzdüğünüz hamurları 3 santimetre uzunluğunda kesin ve tepsiye dizin.

Tereyağını eritip tatlıların üzerine dökün.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tatlıyı fırına verin.

Üzeri kızardığında çıkarıp soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Fındığın faydaları neler?

Çiğ fındık tüketimi hem tok tutma yönünden hem de sağlığa faydaları yönünden uzmanlar tarafından şiddetle öneriliyor. Kavrulmamış fındıklar, kavrulmuş fındıklara oranla iki kat fazla antioksidan içeriyor.

Fındık yağı E vitamini açısından zengin bir kaynaktır. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile bilinen E vitamini kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasını önleyerek anemi riskini azaltır. Doğru kan dolaşımı, ateş, soğuk algınlığı ve diğer hastalıkların oluşma riskini azaltarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

İçerisinde bol miktarda bulundurduğu lif, protein ve yüksek yağ tokluk hissiyatı verir. Özellikle diyetisyenler listelerini hazırlamadan önce ara öğünlerde bir porsiyon ( 6-7 adet ) fındık önerirler. Aşırı yemeyi önlerken yüksek kalori alımına karşı vücudu korur. Ancak dikkat edilmelidir, gereğinden fazla fındık tüketimi, tam tersi etki yaparak kilo artışına yol açar.

Fındık içerisinde proantosiyanidinler, kuersetin ve kaempferol gibi fitokimyasal maddeler bulunur. Bu proantosiyanidinler ‘flavonoidler’ olarak adlandırılan bir gruba aittir. Flavonoidler beyin sağlığını destekler. Ayrıca triptofan ve izolösin amino asitlerinden zengin olduğundan zihinsel ve psikolojik olarak kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlar.