Köpek yüzünü parçalamıştı! Tuğba Altıntop korku dolu anları anlattı: "Ayağa kalktığın an ortalık kan revan"

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın eski eşi Türkiye güzeli Tuğba Altıntop, geçtiğimiz Eylül ayında kamp yaptığı sırada arkadaşının köpeği tarafından saldırıya uğramış, yüzünden çok ciddi yara almıştı. TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan güzel isim yüzünde 50-60 dikiş olduğunu ve yaşadığı o korku dolu anları canlı yayında ilk kez anlattı.

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1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildikten sonra ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile dünyaevine giren Tuğba Altıntop, modellik ve mankenliğin dışında çıkardığı şarkılarla, rol aldığı dizilerle o dönem adından sıklıkla söz ettirmeyi başarmıştı. Türkiye'nin tescilli güzeli geçtiğimiz Eylül ayında arkadaşları ve çocuklarıyla Şişli'de kamp yaptığı sırada arkadaşının köpeği tarafından saldırıya uğrarak adeta ölümden dönmüştü. 2. Sayfa programına konuk olan ünlü isim yaşadığı korku dolu anları ve tedavi sürecini canlı yayında anlattı.

"Her şey çok iyi başlamıştı"

Köpek saldırısını ve yaşadığı korku dolu anları canlı yayında anlatan Tuğba Altıntop açıklamasında, "Küçük kızım Şile'ye kampa gidelim dedi. Ben yola çıktım, spor arkadaşım da yanımdaydı. Her şey çok iyi başlamıştı. 1. gün geçti, güzeldi. Çok güzel bir ortamdı köpeklerimizle gezdik, doğanın içindeyiz. İkinci gün oldu akşam arkadaşlarımızla yemek yedik. Bir K9 var arkadaşımın, bir de Kara var. 8 aylık, bebek. Arkadaşımla 'buna bir kız bulalım, aile olsunlar' falan konuştuk. Böyle konuşurken birden kanım kaynadı Adanalıyım ya" dedi ve o saldırı anını anlattı.

"Ayağa kalktığın an ortalık kan revan"

Saat 01.15 sularında yaşadığı olayın ayrtınılarını anlatan güzel isim, "Yere oturdum, bağdaş kurdum sağ elimde onun kollarını sevdim. O kadar güzel uyuyordu ki, 'şunu bir öpeyim' dedim, eğildim. Cümlemi tamamlamadan üstüme atladı. Bir sıcaklık hissettim. Ayağa kalktığın an ortalık kan revan" ifadelerini kullandı. 'Bu benim hatam diyen Altıntop açıklamasının devamında, "Çünkü onu uyurken öptüm. Hiç panik olmadım. Arabanın anahtarını istedim. Yüzüme bakmadım. Yemek tabaklarının altındaki peçetelere kadar, elime ne geçerse yüzüme bastırdım" dedi.

"Daha büyük bişi olabilirdi, şuan iyiyim"

Sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Tuğba Altıntop yüzünü sadece dikiş atıldıktan sonra gördüğünü, video çektirdiğini öncesi ve sonrasını görmek için bunu yaptırdığını söyledi. 45 yaşındaki ünlü isim açıklamasının devamında ise "Çok güzel olduğumu asla iddia etmedim. Bunlar gelip geçici... Biliyorum ki bunların hepsi geçecek. Soluk borum parçalanabilirdi. Atar damarıma denk gelebilir, gözümü hatta burnumu bile kaybedebilirdim. Çenemde bayağı büyük bir delik vardı. Daha büyük bişi olabilirdi, şuan iyiyim" dedi.

"50-60 tane dikiş var yüzümde"

Ümraniye Devlet Hastanesinin ardından Lütfü Kırdar'a gittiğini ifade eden Altıntop, "Dikişlerimi attırdık. 50-60 tane dikiş var yüzümde. Şile'de 2 kez bayıldım. Sol gözüm tamamen kapandı.Beni sokak köpeği değil, arkadaşımın köpeği ısırdı. Arkadaşımı aradım 'ona sakın bir şey yapma ama tasma ile gezdir, benim başıma gelen başkasının başına gelmesin" açıklamalarınd bulundu.

Tuğba Altıntop kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitiminin ardından grafikerlik üzerine eğitim gören ünlü isim 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilmiştir. Yine aynı yıl ünlü şarkıcı Rafet El Roman'la dünyaevine girmiş, çift 2003 yılında anlaşamayarak boşanmıştır. Tuğba Altıntop'un bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu vardır.

Tuğba Altıntop'un albümleri:

Sana Söylüyorum (2007)

La La (2016)

Tuğba Altıntop'un teklileri:

Yana Yakıla (2013)

Tuğba Altıntop'un oynadığı film ve diziler:

Zampara Seyfettin (1995) - TV filmi

Fırtına Hayatlar (2004) - TV dizisi

Bizim Karakol (2004) - TV dizisi