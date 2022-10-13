Selin Ciğerci Gökhan Çıra'nın evine gitti fotoğraftaki detay pes dedirtti!

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti yeniden barışarak ikinci kez evlenmişti. Ancak ihanet iddiaları araya girmiş, çift 2. kez boşanmıştı. Ciğerci'den boşandıktan sonra Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Çıra, mesajları ifşa olunca sevgilisiyle de yollarını ayırdı. Selin Ciğerci Gökhan Çıra'nın evine gitti.

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Selin Ciğerci, eylül ayında ikinci kez boşandığı Gökhan Çıra'nın evine gitti. Çıra'nın evinden fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi. Fotoğraftaki detay ise pes dedirtti. Çıra'nın eski sevgilisi Sedef Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen ayakkabıya basıp poz verdi. Yurt dışında olan Çıra'ya bu fotoğraf soruldu. Çıra ise Ciğerci'nin paylaşımının ardından bir video yayınlayarak "Kaos istemiyorum" dedi.

Fotoğraf detayı şaşırttı

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'den boşandıktan sonra Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mesajları ifşa olunca sevgilisiyle de yollarını ayırmıştı. Selin Ciğerci ise dün yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ciğerci ayna karşısında poz verdi. Pembe bir ayakkabıya basarak poz veren Ciğerci'nin bastığı o ayakkabının Sedef Bekiroğlu'na ait olduğu anlaşıldı.

Gökhan Çıra'dan tepki geldi

Selin Ciğerci'nin Çıra'nın evine gitmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları barıştıklarını iddia ettiler. İşlerini nedeniyle Almanya'ya giden Gökhan Çıra ise Instagram hesabından haklarında çıkan "Barıştılar" haberlerine cevap vererek "Hayır barışma falan yok, eşyaları aldı" dedi. Ardından bir video yayınlayan Çıra, "Kaos istemiyorum, beni içine çekmeyin" ifadelerini kullandı.

Mesajları ifşa olmuştu

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Gökhan Çıra'nın geçtiğimiz günlerde Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşarken başka bir kadına attığı mesajlar ifşa olmuştu. Bu ifşanın ardından ilişkisi biten Çıra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ne dert oldum ya kaç gündür yok yazmışım yok, o olmaz bu olur... Burası benim şahsi yerim istediğime yazarım, çizerim, istediğimi söylerim. Siz kimsiniz benim özgürlüğümü kısıtlamaya çalışıyorsunuz? Kendi burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuz. Sizin de yazdıklarınızı, konuştuklarınız biz de mi atalım. Ne b.. olmaya çalıştığınız da belli değil. Şu an ki olduğum hayata tek başıma geldim çalışarak. Benim ağzımı açtırmayın yüzüme gelip konuşun eğer o kadar delikanlıysanız, yüreğiniz varsa" diyerek tehditler savurmuştu.

''Rezil ederim''

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın bir YouTube kanalına katılıp aldatma itirafında bulunmasının ardından "Elimde çok fazla şey var, susuyorum. Beni konuşturmasınlar. Tek tek yayınlarım başka kapıya! İkinizi de rezil ederim" şeklinde paylaşım yapmıştı.

"Ben de mi YouTube kanalı açıp rezil etsem eksik anlatmıştı" sözleriyle dikkat çekmişti.