Reha Muhtar'dan Deniz Uğur'a zehir zemberek sözler! "Bu nasıl bir anne, her enflasyonda çocukları kaçırıp..."

Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında 'velayet davası' krizi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde "Akli melekeleri yerinde değil" diyerek yeniden dava açan Deniz Uğur'a ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan zehir zemberek bir karşılık geldi. Twitter hesabından flaş bir paylaşıma imza atan Muhtar, yine çok konuşulacak iddiaları peş peşe sıraladı.

Abone ol

Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında 'şiddet' ve 'velayet davası' krizi gün geçtikçe tırmanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla Reha Muhtar'a velayet davası açan ve ardından Instagram hesabından gizli ses kayıtlarını da paylaşan Deniz Uğur, son olarak ünlü televizyoncunun "Akli melekelerinin yerinde olmadığını, tanıkların anlatımına göre de intihar eğilimi olduğunu" öne sürmüş, Muhtar'ın sağlık kuruluşuna sevk edilerek çocuklarının velayetini talep etmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu iddialar karşısında ne söyleceği merak konusu olan Reha Muhtar ise suskunluğunu bozdu Twitter hesabından çok çarpıcı bir açıklamada bulundu. İşte Reha Muhtar-Deniz Uğur arasında yaşananlar ve o çok konuşulacak açıklama...

Deniz Uğur şiddet iddiasıyla Reha Muhtar'a dava açtı

Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında dünyaevine girmiş, çift 2 yılın ardından 2009 senesinde anlaşamayarak boşanmıştı. Deniz Uğur'un bu beraberlikten Mina Deniz ve Poyraz Deniz adında iki çocuğu olmuştu. Deniz Uğur geçtiğimiz ay eski eşi Reha Muhtar'a çocuklarına şiddet uyguluyor iddiasıyla velayet davası açmış ve kazanmıştı. Mahkeme ikilinin kızları M.D.M.'nin (13) geçici velayetinin 2 ay süreyle anneye verilmesine, Muhtar'ın da bu süreçte kızına yaklaşmamasına karar vermişti.

Ses kayıtları olay oldu, Reha Muhtar çılgına döndü

Velayet davasının ardından harekete geçen Deniz Uğur, Instagram hesabından yaptığı 'gizli ses kaydı' paylaşımı ile yaşanılan krizi bir üst seviyeye taşımıştı. Gündeme bomba gibi düşen ses kaydında Reha Muhtar'ın kızına "5 dakikan var, hazırlan. Kırarım şimdi o bilgisayarı. Lan yürü. Allah'ın belası kadın." dediği de net şekilde duyulmuş, ünlü televizyoncu ses kayıtlarının ifşalanmasının ardından adeta çılgına dönerek olayın perde arkasını şu ifadelerle açıklamıştı; “Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan ‘Kabal’ isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dakika süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?”

Reha Muhtar: "Senin yıllardır Deniz Uğur ile bağlantın nedir?"

Yaşanan olayların ve yapılan çarpıcı açıklamarın ardından Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur ve ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ile ilgili ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya atmıştı. Ünlü televizyoncu, Tamer Karadağlı'nın Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil'i arayarak "Reha Muhtar'a destek verme" dediğini iddia etmişti. Bunun yanı sıra Muhtar, Tamer Karadağlı'ya "Senin yıllardır Deniz Uğur ile bağlantın nedir?" diye sorması çok konuşulmuştu.

Deniz Uğur Reha Muhtar'ın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi talep etti

Oyuncu Deniz Uğur, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunarak dava açmıştı. Mina'nın velayeti 2 ay süreyle Uğur'a verilmiş, Poyraz ise Muhtar'da kalmıştı. Ünlü oyuncu, önceki gün yeni bir dava açarak harekete geçti. Uğur verdiği dilekçede, Reha Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığını, tanıkların anlatımına göre intihar eğilimi olduğunu öne sürdü. Cezai ehliyetinin olup olmadığı incelenmeden çocukların babalarıyla yalnız görüşmelerinin tehlikeli olduğunu belirten oyuncu, Muhtar'ın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi talep etmişti.

"Bu nasıl bir anne, her enflasyonda çocukları kaçırıp..."

Reha Muhtar eski eşi Deniz Uğur'un "Akli melekelerinin yerinde olmadığını, tanıkların anlatımına göre intihar eğilimi olduğunu" öne sürerek açtığı velayet davasının ardından zehir zemberek bir açıklama yaptı. 63 yaşındaki ünlü televizyoncu Twitter adresinden yaptığı açıklamada "Bu nasıl bir anne" diyerek isyan etti. Muhtar paylaşımında, "1.5 yaşında para aldı kaçırdığı çocukları babaya verdi. Annelik yapmadı. 13 yıldır çocuklara hem annelik hem babalık yapıyorum. Hanımefendi her enflasyonda çocukları kaçırıp velayet davası açıyor. 13 yıldır 3. kez çocuklar mahkemelerde sürünüyor. Bu mu annelik!" ifadelerini kullandı.