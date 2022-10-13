Kadın ve erkeklerdeki cinsel isteksizliğin en büyük sebebi! Her sofrada bulunmalı...

Cinsellik çoğu kişi için bir tabu olarak görülse de aslında özellikle evli çiftler için son derece önemli bir konu. Bu durumun eksikliği ise evliliklerde ciddi problemlere sebep olabiliyor. İşte çiftlerde cinsel isteksizliğe sebep olan en önemli eksiklik...

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Uzman isimler, D vitamininin iyi bir cinsel yaşam için son derece önemşi bir konu olduğunu belirtiyor. Şayet diyetinizde yeterince D vitamini bulunmuyorsa, cinsel hayatınız bundan ciddi anlamda zarar görebilir.

En büyük kaynak güneş

Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini, cildiniz tarafından güneş ışığına tepki olarak doğal bir şekilde üretilir ancak bu vitamin besinlerden de sağlanabilir.

D Vitamininin faydaları arasında güçlü bir iskelet, bağışıklık sağlığı, diyabet riskinin azalması ve hatta daha iyi bir cinsel dürtü bulunur.



Hem kadınları hem erkekleri etkiliyor

Mayo Clinic’in konuyla ilgili yaptığı açıklamalara göre, D vitamini eksikliğiniz varsa, iktidarsızlık, cinsel arzu azalması ve orgazm olamama gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.

Kadınlardaki eksiklik daha önemli

Kadınlarda, D vitamini eksikliği, cinsel isteksizlikte daha fazla risk altında olmanıza sebep oluyor.

Bu konu erkeklerde ise, D vitamini eksikliği olanların, cinsel yaşamlarını etkileyecek daha düşük testosteron seviyelerine sahip olma olasılığı daha yüksek seviyede olabilir.

Cinsel ilişki uzmanları, doktor muayenesinin ardından takviye almanın cinsel isteğinizi ve genel memnuniyetinizi artırmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

D Vitamini olan yiyecekler

D vitamini vücudumuz için vazgeçilmez vitaminlerin başında gelir. Sağlıklı bir yaşam için gerekli olan D Vitamini, eksikliği durumunda birçok hastalığa neden oluyor. Vücut tarafından sentezlenebilmesi nedeniyle D Vitamininin kaynağının gıdalar olduğunu belirten uzman isimler, bilinmesi gereken şeyleri şöyle sıraladı:

D vitamininin vücuttaki görevleri nelerdir?

Raşitizm hastalığını önler.

Kas kasılmalarına engel olur.

İnce bağırsaktaki emilimi gerçekleştiren fosfor ve kalsiyumun daha iyi emilmesini sağlar.

Kandaki kalsiyum seviyesinin düşmesine engel olur.

Diş gelişimi ve sağlığı için çok önemlidir.

Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur.

Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkı sağlar.

Hormonların düzenlenmesine yardımcı olur.

D vitamini eksikliğinin belirtileri;

Yorgunluk,

Vücutta ağrı,

Kemik ağrısı,

Yürümekte zorlanma,

Kuvvet kaybı,

Bağışıklık sisteminin zayıflaması,

Eklemlerde ağrı,

Değişken ruh hali,

Uykusuzluk,

Depresyon,

Saç dökülmesi

D vitamini alabileceğiniz besinler;