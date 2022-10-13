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Eski Miss Türkiye güzeli Merve Büyüksaraç'a hapis şoku!

Eski Miss Türkiye güzeli Merve Büyüksaraç'a hapis şoku!

Eski Miss Türkiye güzeli Merve Büyüksaraç, dayısı Servet Şükrü'ye şiddet ve hakaretten ceza aldı. Aynı suçları daha önce işlediği belirtilen Merve Büyüksaraç hapse girebilir.

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Miss Turkey 2006 birincisi Merve Büyüksaraç, 2016 yılında Antalya'da annesini ziyarete gittiği sırada daha önceden kavgalı olduğu dayısı Servet Şükrü Yazıcı ile pazar yerinde karşılaşmıştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma bir anda arbedeye dönüştü. İddiaya göre Servet Şükrü, kardeşi Nedret Yazıcı'ya yumruk attı. Annesine yumruk atıldığını gören Büyüksaraç dayısına hakaret etti.

Aynı suçu daha önce de işlemiş

Bu sırada çıkan arbedede darbe alan dayı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

Ünlü manken, dayısına hakaret suçundan 87 gün adli para cezasına çarptırıldı. Büyüksaraç'ın cezası ertelenecekti ancak bunun ilk suçu olmadığı ortaya çıktı.

Daha önceden aynı suçu işlediği anlaşılan mankenin yapılan yargılamadan sonra cezaevine girmesi bekleniyor.

Kaynak: Sabah

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