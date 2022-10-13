Son seçimi bilen ORC'den Ekim ayı anketi! Millet İttifakı ve İYİ Parti'de kan kaybı büyüyor

Seçimler yaklaşırken anket firmaları da araştırmalarını sıklaştırdı. 2018 seçimlerini doğruya en yakın tahmin eden anket firmalarından ORC Araştırma Ekim ayı anketini açıkladı. ORC anketine göre hangi ittifak önde? Hangi parti ne kadar oy alıyor.

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Haziran 2023 seçimleri öncesi artık neredeyse erken seçim tartışması bitti. Partiler seçim hazırlıklarını hız landırdı. Anket firmaları da anket üstüne anket açıklamaya devam ediyor. 2018 yılındaki seçimlerde tahmin başarısıyla öne çıkan ORC Araştırma da Ekim ayı anketinin sonuçlarını açıkladı. ORC'nin 07 -10 Ekim 2022 tarihleri arasında 42 ilde 3680 katılımcıyla yüz yüze yaptığı anket sonucunda çarpıcı sonuçlar yer aldı.

Vatandaşa "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz ?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 30.2'si "AK Parti" cevabı verirken, yüzde 24.5'i "CHP" dedi. "İYİ Parti"diyenlerin oranı yüzde 18.7 çıkarken, HDP diyenler yüzde 7.3, MHP diyenler yüzde 6.3, Gelecek Partisi diyenler yüzde 3.5, DEVA Partisi yüzde 2.4, Bağımsız Türkiye Partisi diyenler yüzde 1.8, Büyük Birlik Partisi diyenler yüzde 1.7, Türkiye Değişim Partisi diyenler ise yüzde 1.5 çıktı.

Millet İttifakı oy kaybediyor

ORC anketine göre hangi ittifak ne kadar oy alıyor? ORC'nin Ekim ayı anketine göre Cumhur İttifakı yüzde 36.5 oy alırken, Millet İttifakı yüzde 43.2 oy ortalamasına çıkmış görünüyor. ORC'nin Eylül ayı anketinde Cumhur İttifakı'nın oy ortalaması yüzde 36.6, Millet İttifakı'nın oy ortalaması ise yüzde 44.8 çıkmıştı.

İYİ Parti ve CHP'de kan kaybı

ORC'nin Eylül ayı anketinde CHP yüzde 24,8 oy alıyorken, Ekim ayı anketinde CHP'nin oyları 24.5'e gerilemiş gözüküyor. İYİ Parti'deki kan kaybı ise daha büyük. Eylül anketinde 19.4 oy alıyor gözüken İYİ Parti, Ekim ayı anketinde 18.7'ye gerilemiş durumda.