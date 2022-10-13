BM, Rusya'yı kınayan kararı kabul etti

BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı 143 ülkenin oyuyla kabul etti.

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Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek, Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı.

Başkent Moskova'da 30 Eylül'de düzenlenen törende, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı.

Rusya’nın bu adımı sonrası BM Genel Kurulu’nda oylama yapıldı.

Kınama kararı kabul edildi

Rusya’nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı 143 ülkenin oyuyla kabul etti.

Karar, 143'e karşı 5 hayır ve 35 çekimser oyla çıktı.