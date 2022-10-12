Bir tabak yetmez muzlu bebe bisküvili pasta tarifi!

Çay saatinize eşlik edecek, hem kolay hem de farklı bir tatlı yapmak isteyenlerin imdadına yetişecek bir tarif hazırladık. Muzlu bebe bisküvili pasta çocukluğumuzda yaptığımız pasta tariflerini andıran bir tada sahip. Çayın yanında keyifle tüketeceğiniz muzlu bebe bisküvili pasta nasıl yapılır gelin bir göz atalım!

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Muzlu pastalar çocukken pek çoğumuzun bayılarak yediği tatlılardandı diye düşünüyoruz. Küçükken sevilen bir diğer lezzet de bebe bisküvisiydi kuşkusuz. Bu iki sevilen tat birleştiğinde ise muzlu bebe bisküvili pasta adında bir şaheser çıkıyor ortaya. İster çay saatinizde yanınızda bulunsun ister akşam yemeğinden sonra hafif bir tatlı olarak tüketin. Bir tabak yemekle yetinemeyeceğiniz muzlu bebe bisküvili pasta tarifi sizleri mest edecek. İşte evinizde fazla uğraşmadan yapabileceğiniz muzlu bebe bisküvili pasta tarifi...

Muzlu bebe bisküvili pasta malzemeleri

3 su bardağı süt

5 yemek kaşığı toz şeker

1,5 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı (tepeleme)mısır nişastası

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

Araları İçin:

3 adet muz

1/2 paket bebek bisküvisi

Üzeri İçin:

2 paket krem şanti(sütle veya suyla çırpılmış)

Muzlu bebe bisküvili pasta nasıl yapılır?

Kreması için süt, toz şeker, un, mısır nişastası ve yumurta sarısını derin bir tencerede birleştirin ve koyu kıvam alana kadar karıştırarak pişirin.

Karışım koyulaştıktan sonra tereyağı ve vanilini ekleyip tekrar karıştırın. Ocaktan alıp önce oda sıcaklığında, ardından buzdolabında soğutun.

Küçük boy dikdörtgen bir borcama soğumuş olan kremadan bir miktar döküp tabanına yayın.

Üzerine muz ve bebe bisküvisi parçaları serpiştirin.

Krema bitene kadar aynı işlemi kat kat uygulayın.

Son kata geldikten sonra muz ve bebe bisküvisinin üzerine sütle çırpılmış krem şantiyi yayın.

Son olarak üzerini muz dilimleri ve bebe bisküvisiyle süsleyip servis edebilirsiniz.

Daha soğuk şekilde servis etmek isterseniz en az 2 saat buzdolabında bekletebilirsiniz. Afiyet olsun!

Muzun faydaları nelerdir?

İyi bir enerji kaynağı olan muzun çok sayıda faydası bulunmaktadır. Muzun yararları genel olarak şu şekilde sıralanabilir;

Beslenme düzenine muzun eklenmesi kan şekerinin düzenlenmesinde rol oynar.

Muz tüketimi, kalp sağlığının korunmasında önemli bir etkendir.

Beslenme düzenine yeterli miktarda muz eklenmesi, insülin direncinin artmasında yardımcı olur.

Lifli yapısında dolayı muz tüketimi, sindirim sisteminin düzenlenmesinde etkisi yapabilmektedir.

Böbrek sağlığında olumlu etkisi vardır.

Muz faydaları arasında tokluk hissi sağlaması da önemli bir avantajdır. Yarattığı tokluk hissi açlığı uzun süre bastırmada etkilidir. Bu yüzden diyetlerde rahatlıkla kullanılabilir.

Muz, antioksidan etki yaratarak hücrelerin oksidatif stresten korunmasında oldukça etkilidir.

Atletik performansın artırmasına yardımcı olan muz sporcuların da tercih ettiği besindir.

Muz aynı zamanda cildi de güzelleştirir.

Mide hastalıklarını dindirmede yardımcı olur.

İçerisinde bulunan potasyumdan dolayı, güçlü bir enerji kaynağıdır.