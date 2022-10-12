Uraz Kaygılaroğlu'nun siyah ojesi olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü: "Ne gerek var abi"

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili ve Klavye Delikanlıları dizilerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan daha sonra verdiği kilolarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yakışılık oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Başarılı oyuncunun daha önce katıldığı bir programda ojeli elleri olay olurken bugün paylaştığı fotoğraf karesi sosyal medyada tartışmaların ateşini yeniden fitilledi.

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Rol aldığı projelerde canlandırdığı karakterlerle, başarılı oyunculuğuyla ve yakışıklılığıyla tüm dikkatleri üzerine çekerek genç kızların sevgilisi olan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündemine sık sık gelmeye devam ediyor. Son olarak asansörde selfie yapan ünlü oyuncunun tırnaklarındaki siyah ojeler takipçilerinin dikkatinden kaçmadı ve adeta olay oldu.

Kızı istediği için oje sürmüştü

Pis Yedili, Klavye Delikanlıları, Egenin Hamsisi, Baba Candır, Üç Kuruş, Seferin Kızı dizilerinde canlandırdığı karakterlerle şöhret basamaklarını teker teker çıkan Uraz Kaygılaroğlu, daha önce de Erşan Kuneri dizisinin galasına ve 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına siyah ojeli tırnaklarıyla katılmış ve eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Dönem neden oje sürdüğü merak konusu olan ünlü ismin, eski eşi Melis İşiten ile evliliğinden dünyaya gelen 6 yaşındaki kızı Ada’nın isteği üzerine oje sürdüğü ortaya çıkmıştı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun siyah ojesi olay oldu

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Uraz Kaygılaroğlu asansörde çekildiği selfie pozunu hayranlarıyla paylaştı ve 35 yaşındaki yakışıklı oyuncunun el tırnaklarına sürdüğü siyah oje takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Pek çok takipçisi Uraz Kaygılaroğlu'nu "Ne gerek var abi", "Hiç yakışmamış" eleştirirken, bir çoğu da 'istediğini yapabilir, kendisine yakıştırmış' yorumunda bulundu.

İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraf;

Uraz Kaygılaroğlu'nun mimikleri viral olmuştu

Reyting rekoları kıran birçok dizinin yapım yönetmenliğin yapan İsmail Akyazıcı️️ ile sevgilisi Didem Keleş, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımlarını atmış ve aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlanmıştı. Çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmayan ve nişan yüzüklerini takan ünlü oyuncu Kadir Doğulu'nun yüzükleri takmadan önce öpmesi, yaptığı konuşma ve garip tavırları oldukça dikkat çekmişti. Bu anlarda Uraz Kaygılaroğlu'nun damat İsmail Akyazıcı ile yüz yüze gelmesi ve gülmemek için kendilerini zor tuttuğu görüntüler sosyal medyaya damga vururken çekilen video sosyal medyada viral olmuştu.

"En iyi oyuncu ödülü alması lazım"

Sosyal medyada viral olan Kadir Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu'nun görüntüleri birçok kullanıcı tarafından paylaşılmıtı. Yaptığı mimiklerle dikkatleri üzerine çeken Uraz Kaygılaroğlu ile ilgili yapılan paylaşımlarda, sosyal medya kullanıcıları "Şurada gülmemeyi başardığı için en iyi oyuncu ödülü alması lazım Uraz Kaygılaroğlu", "Uraz cidden on numara oyuncu ama adam bakışlarıyla yıkıldığını da belli etmeden duramadı" gibi yorumlar yapılmıştı.