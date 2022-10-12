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THY uçağında yolcu kabin memurunun parmağını ısırdı ortalık karıştı

THY uçağında yolcu kabin memurunun parmağını ısırdı ortalık karıştı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Jakarta seferini yapan uçağında bir yolcu, kabin ekibine saldırarak bir kabin memurunun parmağını ısırdı. ndonezya'nın Medan şehrine acil iniş yapan uçaktaki saldırgan yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

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THY'nin İstanbul'dan Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya gitmek üzere 2'si bebek 336 yolcusuyla dün havalanan TK56 sefer sayılı Boeing 777-300 tipi uçağında meydana gelen olayda, Endonezya uyruklu bir yolcu uçaktaki diğer yolcuları rahatsız etti.

Alkollü olduğu öğrenilen ve uçak içerisinde sorun çıkarmaya devam eden yolcu, kendisini uyaran kabin ekibine de saldırdı.

Yolcunun parmağını ısırdığı kabin memuruna yumruk ve tekmeyle saldırması üzerine uçağın pilotları Endonezya'nın Maden şehrine acil iniş kararı aldı.

Maden şehrine inen uçak içerisinde sorun çıkaran yolcu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uçak daha sonra Jakarta’ya gitmek üzere yeniden havalandı.

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