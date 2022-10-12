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Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kadrosu belli oldu! 5 eksik var

Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kadrosu belli oldu! 5 eksik var

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında yarın deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında yarın Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak.

AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Kazanırsa gruptan çıkacak

Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanında gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Grupta lider durumda bulunan teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltecek.

Sarı-lacivertliler, bu durumda gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup liderleri, son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. Fenerbahçe, maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.

5 eksik var

Fenerbahçe, AEK Larnaca maçında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Miha Zajc, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, zorlu mücadelede yer alamayacak.

4 isim listede yok

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor.

Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Yiğit Efe Demir, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi."

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