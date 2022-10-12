Soğan suyunun inanılmaz faydaları! Meğer göz yaşartması iyiymiş

Neredeyse her yemeğin olmazsa olmazı, bir çok lezzetin baş tacı olan soğanı mutfakta kullanmayan neredeyse yoktur. Soğanın kendisi ve kabuğu kadar suyunun da aslında şifa deposu olduğunu biliyor muydunuz? Peki neden soğan doğradığınız esnada gözlerinizi yaşarır düşündünüz mü?

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Soğanın içine girmediği yemek neredeyse yoktur. Girdiği her yemeğe farklı bir tat veren soğanın faydaları da saymakla bitmiyor. Yemeğimize ayrı bir tat veren soğan vücudumuza girdiğinde de tepeden tırnağa şifa sağlıyor. İçerdiği asitler ile özellikle bağırsak ve mide enfeksiyonlarına karşı etkili olan soğan, Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır. Peki soğanın saça iyi geldiğini biliyor muydunuz?

Soğan suyu, saç dökülmesi sorununu ortadan kaldırarak yeni saç oluşumunu destekler. Beyaz saçların çıkmasını engellemek isteyenler de soğan suyundan faydalanabilir.

Mantar, egzama gibi saç derisi hastalıklarını ortadan kaldırma özelliği bulunan soğan suyu, saçın hızlı uzaması için de oldukça etkilidir. Peki soğan suyu kürü nasıl hazırlanır?

Soğan suyu kürü hazırlamanın yöntemleri

1. Yöntem

- 1 litre su kaynatın

- Dört adet soğanın kabuklarını soyun ve doğrayın

- Kaynar su içine doğradığınız soğanları ekleyerek 10 dakika daha birlikte kaynatın

- Yıkadığınız saçlarınızı soğan suyu ile durulayın. Ertesi güne kadar saçlarınızı bir daha yıkamayın. Uygulayanlar koku olmadığını söylüyor ama eğer siz rahatsız olursanız ertesi günü beklemeden 2 saat sonra saçınızı tekrar yıkayabilirsiniz.

2. Yöntem

- 2 adet soğanı katı meyve sıkacağından geçirin

- Bu suyu saç derinize masaj yaparak uygulayın.

- Bir saat kadar saçlarınızda beklettikten sonra saçlarınızı masaj yaparak yıkayın.

3. Yöntem

- Bir bardak içerisinde soğan suyunu ve 1 yemek kaşığı kadar balı karıştırın. Saç derinize masaj yaparak uygulayın

- Yarım saat beklettikten sonra saçlarınızı masaj yaparak yıkayın.

4. Yöntem

- Küçük bir tencere içerisine 2 adet soğan ve üzerlerini bir miktar geçecek kadar su ilave edin.

- 6 dakika kaynattıktan sonra ılınana kadar bekletin

- Saç diplerinize masaj yaparak uygulayın ve saç bonesi takarak iki saat kadar saçınızda bekletin.

- 2 saat sonra saçlarınıza masaj yaparak saçlarınızı yıkayın.