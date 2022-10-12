3 gündür haber yoktu komşuları ihbar etti! Bu halde bulundu
ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde 3 gündür haber alınamayan şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, Ayhan Çolak’tan (67) 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde Çolak’ı yatağında hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, Ayhan Çolak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.