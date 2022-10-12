3 gündür haber yoktu komşuları ihbar etti! Bu halde bulundu

Nohut ve kuru fasulyenin gaz yapmaması için haşlama suyuna bunu koyun!

Fahri Kur'an Kursu öğreticileri gündem oldu 25 bine yaklaşan çalışan Cumhur İttifakı'na çağrı yaptı

Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler oldu? Türkan tüm gerçeği öğrendi, şimdi ne yapacak?