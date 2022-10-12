Fahri Kur'an Kursu öğreticileri gündem oldu 25 bine yaklaşan çalışan Cumhur İttifakı'na çağrı yaptı

2023 seçimlerine doğru hükümet müjdeleri peş peşe açıklarken 25 bine yaklaşan Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri, kadro alabilmek için yetkililerden seçim vaatlerine girmeyi bekliyorlar.

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Kur'ân eğitimi ve öğretiminde önemli bir ihtiyacın karşılanmasında önemli bir rol oynayan fahri öğreticiler, uzun bir süredir kadro ve ücret gibi özlük hakları sorunlarla karşı karşıya.

Kadrolu personelle aynı hizmet görmelerine rağmen kimi yerlerde asgari ücretin altında çalışmak zorunda kalan fahriler, taleplerini bu kez sosyal medyadan duyurdu.

Son 11 yıldır her fırsatta seslerini duyurmaya çalışan Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri kadro talepleri sosyal medyada gündem oldu.

"FahriÖğreticilereEkimdeKadro3 başlığıyla TT listesine giren fahri çalışanlar, yetkililere bir kez daha kadro talebini iletti.

"Cumhur İttifakı kadro sözünü tutsun"

Yapılan paylaşımlarda belirtilen ortak talepler böyle dile getirildi:

657’ye tabi 5510 maddesince Diyanet bünyesinde yıllarca KPSS +DHBT+mülakatla Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticiliği yapmış fahriler;

-Görevde olma şartı aranmadan

-Kategori ayrımı yapılmadan

-SGK prim günleri baz alınarak direk kadro hakları verilmelidir.

-Çalıştıkları yıllarda 8-9 günlük yatırılan sigortanın 30 güne tamamlanması elzemdir.

-Cumhurİttifakı kadro süzünü tutsun ve Ekim'de kanun teklifimiz onaylansın.