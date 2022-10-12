Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler oldu? Türkan tüm gerçeği öğrendi, şimdi ne yapacak?

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Üç Kız Kardeş’, salı akşamları ekranlara geliyor. Başrollerini Özgü Kaya, Berker Güven’in paylaştığı yapım, 11 Ekim’de 21’inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Üç Kız Kardeş’in yeni bölümünde; Türkan’ın hamilelik haberinin ardından Kiraz bebeğin babasının kim olduğunu öğrendi.

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'Üç Kız Kardeş’in son bölümünde; Mine’nin de Korman Ailesi’nin evinde kaldığını öğrenen Nesrin, kızını yollamak istemedi. Türkan’a yalanların içinde yaşadığını, artık buna izin vermeyeceğini söyleyen Nesrin Hanım, boşanmaları istedi. Annesinin tavrına şaşıran Türkan, onun ısrarına dayanamayarak hamile olduğunu söyledi.

Somer kapısını alıp gitti

Tüm gerçekleri hatırlayan Nesrin, kızını Somer'le birlikte göndermedi. Türkan'ı yukarı yollayan Nesrin, kapıyı açarak Somer’le yüzleşti. Kızını o eve ağlaması için yollamadığını söyleyen Nesrin, “Ben sana güvenmiştim. Yazıklar olsun. Sen Mine ile Türkan’ı nasıl aynı eve sokarsın? Hiç mi onurun yok senin?” dedi. Çaresiz kaldığını söyleyen Somer Korman, Mine’nin zor bir lohusalık geçirdiğini mecbur olduğunu söyledi. Nesrin’i dinlemeyen Somer, karısını da alıp evine gitti.

Annesinin sözlerine anlam veremeyen Türkan, Somer’e aralarında bilmediği bir şey olup olmadığını sorarken; bebeği böyle öğrenmesini istemediğini söyledi. Bunun önemi olmadığını belirten Somer ise akşam aile yemeğine çıkmayı teklif etti. Akşam yemeğinde ailesini Türkan'ın hamile olduğu haberini verecekti. Karısına yeni bir elbise sipariş eden Somer; Mine, Kiraz'ı bahçede yalnız bırakınca koşup kızını aldı.

Rüçhan, Özer'in peşinde

Belediye başkanıyla görüşeceğini söyleyerek evden çıkan Özer’in peşine düşen Rüçhan Hanım, onun gittiği restorana gitti. Mustafa’nın geldiğini ve kocasının onunla oturduğu gören Rüçhan orayı terk etti. O anlarda tuvalete giden Sevilay, Rüçhan’ı görünce bekledi. Ardından oğlu ve Özer’in yanına giden Sevilay, Mustafa onu tersleyince; üzüldü.

Derya evlatlık olmadığını öğrendi

Derya evlatlık olduğunu öğrendiğinden beri büyük üzüntü içindeydi. Serdar’dan kendisinin değil, Dönüş'ün evlatlık olduğunu öğrenen Derya, eve yalnız geldi. Annesine gerçekleri soran Derya, tüm hikâyeyi ondan dinledi. Bunu kimseye söylemeyeceğine söz veren Derya, annesine sıkıca sarıldı. Akşam da babasının yurt kaydını yaptırmasına mutlu oldu.

Rüçhan kahkahaya boğuldu

Özer, Rüçhan, Türkan ve Somer yemeğe gitti. Yemekte duyurulan bebek haberi, herkesi çok mutlu etti. Somer, güzel haberin ardından aldığı mücevheri Türkan’a verdi. Rüçhan’ın iğnelemelerine aldırmamaya çalışan Türkan, midesi bulanınca tuvalete gitti. Peşinden gelen Rüçhan Hanım’a da evde geçici olarak kaldıklarını söyledi. Hamileliği kimseye söylememeleri konusunda çocukları tembihleyen Rüçhan, "bilhassa Mine bilmesin" diye uyardı. Yemeğe davet edilmediği için sinirlenen Mine ise bütün akşam içki içip, bebeği emzirdi. Gece eve gelince bebeğin kustuğunu öğrenen Somer ve Türkan, onunla ilgilendi.

Mine Türkan'a kızdı

Sabah uyanınca kızını yatağında göremeyen Mine, çığlık çığlığa Somer’in odasına daldı. Kızını kendinden koparamayacaklarını ifade eden Mine, “Aklınızca bebeğimi benden koparıp, Türkan’a annelik yaptıracaksanız” dedi. Rüçhan’ın kendisine “Haddini bil” demesiyle de Türkan’a dönüp; “Kendin doğuramadın ya” diye bağırdı. Ne yapacağını bilemeyen Somer, annesiyle dertleşirken; Türkan da bu sözlere üzüldü.

Mine, Türkan'ın hamile olduğunu öğrendi

Mine’ye iki sokak ötede bir ev bulduğunu anlatan Somer, annesinin de destek olmak için geleceğini açıkladı. Bunu kabul eden Mine de “Sen nasıl istersen öyle olsun” dedi. Gece boyu düşündükten sonra Korman Ailesi evden çıkınca, Somer ve Türkan’ın odasını kurcalamaya başladı. En sonunda Somer’in Türkan’a yazdığı “Canım sevgilim, annelik sana çok yakışacak” notunu buldu.

O anlarda Özer Bey’in organize ettiği kahvaltı davetine giden Türkan, annesinin gelip gelmeyeceği konusunda endişelenirken; tüm ailesi kapıdan girdi. Çok mutlu olan Türkan, hemen annesine sarıldı. Özer, uzun zaman sonra bu torun haberinin aileleri bir araya getirdiğini ifade ederken, Rüçhan da Nesrin’e “Torunumuz size geçmiş olsun hediyesi olacak” dedi. Bu sırada Rüçhan Korman, gelinine aldığı bileziği hediye etti.

Türkan gerçekleri öğrendi

Kocasını gören Türkan, Mine’nin “Zora geldiğinde beni başından atamazsın. Sen dün beni başka eve ikna ederken, ikimizi evden atmak niyetindeymişsin. Neden? Türkan’ın bebeği için. Sen daha doğmamış çocuğun için kızından vazgeçemezsin. Türkan’ın doğmamış bebeğine nasıl sahip çıkıyorsan benim kızıma da sahip çıkacaksın. Onun da babası sensin” dediğini duydu.