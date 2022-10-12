Kırmızı ete zam geleceği konuşuluyor! Türkiye Kasaplar Federasyonu açıkladı 30 TL'lik artış...

Yumurta, şekerden sonra ete de zam geleceği iddiası vardı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi ve geçen sene ile şu anda satılan etin arasında 30 TL'lik bir artış olduğunu belirtti.

Abone ol

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, et ve süt ürünlerine yüzde 35’e yakın zam geleceği şeklindeki açıklamalara ilişkin "Yakın zamanda kırmızı ete bir zam görünmüyor. Geçen seneki etin kilosu ile şu anda sattığımızın etin arasında yüzde 30 zam oranı var." dedi.

"Destek lazım"

Geçen sene 110 TL olan bir çuval yemin, bugün 350-400 TL’ye dayandığını hatırlatan Yardımcı "Biz besiciliğimizi kurtarmak istiyorsak, üreticilerimize destek olmamız gerekir. Yemde, sütte, diğer konularda destek verirsek Türkiye’de hayvancılık bitmez. Spekülatörlüğe gerek yok. Türkiye’de güzel bir hayvancılık vardır ama destek lazım. Süt bugün 10 TL bile olsa ucuz” diye konuştu.

"Sadece yüzde 30 zam geldi"

Yakın zamanda kırmızı ete bir zam görünmediğinin altını çizen Yardımcı, “Geçen sene sattığımız etin kilosu ile şu anda sattığımızın etin arasında yüzde 30 zam oranı var. Her gıda maddesine 3-4 katı zam gelirken, baktığımız zaman şu an en ucuzu ettir. Pandemiden beri yüzde 30 ete zam geldi. Bu çok büyük bir zam değil çünkü yeme yüzde 300 zam gelmiş. Girdilerimiz düşerse vatandaşımız daha ucuza et yiyebilir. Geçen sene 120-130 TL kıyma satıyorduk bu sene ise 150-160 TL arasında satıyoruz. Kuşbaşıyı da 10 TL fazlaya veriyoruz. Kuzu but 130 TL, kuzu kol 120 TL, kıyma 150-160 TL. 30 TL’lik bir artış olmuş” dedi.