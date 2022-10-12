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Diyarbakır'da özel düzenekle çaldılar! Sondajcı petrol çetesi çökertildi

Diyarbakır'da özel düzenekle çaldılar! Sondajcı petrol çetesi çökertildi

DİYARBAKIR'da kurdukları düzenekle bir şirketin boru hattından petrol çalan 'sondaj' çetesi çökertildi. Petrol sondajcılarının, ağaçlık alanda gizli depoları da ortaya çıktı.

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, petrol boru hatlarından petrol çalan şebekeyi çökertti.

Organize bir şekilde özel bir şirkete ait boru hatlarından ham petrol çalan silahlı suç örgütü, 2 aylık takip neticesinde deşifre edildi.

Depolama yeri kurmuşlar 70 ton varil

Varilleri ham petrol ile doldurarak gizli depolara nakil ettikleri dikkati çekmemek için ağaçlık alanda oluşturdukları depolama alanı bulundu. 70 ton varil ele geçirildi.

16 şüpheli yakalandı

Olayla ilgili 16 şüpheli şafak operasyonuyla yakalandı. Operasyonda ev aramalarında şahıslara ait çok sayıda silah ele geçirildi.

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