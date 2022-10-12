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Arka Sokakların afişi yayınlandı ortalık karıştı! Kadroyu gören bu dizi biter dedi

Arka Sokakların afişi yayınlandı ortalık karıştı! Kadroyu gören bu dizi biter dedi

Belki de Türk televizyon ekranlarının Bizimkiler dizisinden sonra en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, kendi gününde kendi saatinde Kanal D ekranlarında 17. sezonu ile başlıyor. Yeni sezon afişini yayınlayan ve yeni oyuncuları kadrosuna katan diziden gidenler ise bu kez bu dizi kesin final yapar dedirtti.

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Kanal D ekranlarının yıllardır fenomen dizisi olan, 16 yıldır ekranlarda kalmayı başaran dizisi Arka Sokaklar, 17. sezonu ile ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Tam 632 bölümü yayınlanan dizi cuma akşamı yeni sezonu ile seyircisine yeniden merhaba diyecek. Dizinin sıkı takipçileri 633. yeni bölümü sabırsızlıkla beklerken dizinin afişi yayınlandı. Seyirci, diziden giden isimleri ve yeni gelen oyuncuları görünce bu dizi bu kez kesin final yapar, biter yorumunu yaptı.

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'dan beklenen haber geldi. Dizinin resmi Instagram hesabından yayınlanan video heyecanı daha da arttırdı.

Kanal D'nin ekran fenomeni dizisi Arka Sokaklar 17. sezonuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni oyuncuların kadrosuna katıldığı Arka Sokaklar 14 Ekim Cuma akşamı 633’üncü bölümüyle ekrana gelecek. Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh ise yeni sezonda olmayacak.

Yeni oyuncular geldi

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı, Cansın Çekili, Batuhan Ekşi ve Sebahat Kumaş’ı da kadrosuna katan Arka Sokaklar izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

Instagram'dan yeni sezon paylaşımı

17 sezondur ekrana gelen dizi 633. bölümüyle cuma günü yayında olacak. Kanal D ve Arka Sokaklar'ın resmi Instagram hesabından yayınlanan, Zafer Ergin ve Oya Okar'ın olduğu bir videoyla müjde verildi.anlandıran Şevket Çoruh ise yeni sezonda olmayacak.

Zafer Ergin, "Bu hayatta yaşamak da ölmek de ekip işidir. Kanal D'deyiz." sözleriyle hayranlarına seslendi. Rıza Baba ve ekibi Mesut'un yaşadıkları karşısında adeta yıkılır. Mesut bir yandan ölüm kalım mücadelesi verirken, diğer yandan Tunç'un ortaya çıkması ekibe moral verir.

Hüsnü ve diğerleri Tunç'u bulmak için ellerinden geleni yaparlar. Tunç sağ salim bulunabilecek mi?

Ölmeyecek diziye dönecek iddiası

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Türker İnanoğlu’nun imza attığı dizinin 16. sezon finalinde Mesut komiser vurulmuştu. Dizinin yeni sezonunda Mesut Komiser tedavi görüyor olarak gösterilecek, böylece Çoruh istediği an diziye dönebilecek.

Yapımın Şevket Çoruh ile tekrardan masaya oturduğu iddiaları öne sürülse de henüz yapım ve Şevket Çoruh'tan bir açıklama gelmedi.

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