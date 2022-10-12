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Evden balık kokusu nasıl çıkar pişirirken mutlaka tavaya bunu atın!

Evden balık kokusu nasıl çıkar pişirirken mutlaka tavaya bunu atın!

Balık seviyoruz bir de eve sinen balık kokusu olmasa. Evden balık kokusu nasıl çıkar diye merak edenler için defne yaprağı diyoruz başka da bir şey demiyoruz. Eve balık kokusu sinmesini engelleyen defne yaprağı mucizesinin detayları haberimizde.

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Eve sinen balık kokusunu çıkarmak için uğraşmak yerine balıkları pişirirken kokunun ortama yayılmasını engellemenizi öneririz. Bunun yolu da defne yaprağı kullanmakta. Balık pişirirken tavaya atacağınız bir kaç tane kurutulmuş defne yaprağı balık kokusunun ortama yayılmasını engeller. Özellikle buğulama şeklinde pişirilen balıkların kokusunun yayılması defne yaprağı sayesinde engellenir. 

Evde defne yaprağı yoksa ve pişirdiğiniz balığın kokusu ortama sindiyse yapabileceğiniz başka şeyler de var. Öncelikle balıkları kızartırken başka bir tenceye su ve sirke koyup kaynatırsanız, balık kokusunun ortama yayılmasını engellersiniz. Aynı şekilde balıkları kızarttıktan sonra biraz suyun için sirke yada limon suyu, defne yaprağı, çubuk tarçın ve karanfil koyarak da kaynatabilirsiniz. Ortama yayılan hoş kokulu buhar balık kokusunu temizleyecektir. 

Balığı kızartırken bir tencerede şeker kaynatmak, kızartma sırasında ortaya çıkan kokuyu büyük ölçüde yok edecektir.

Tavalardan balık kokusu nasıl çıkar?

Balık pişirdiğiniz tavadan balık kokusunun çıkmasını istiyorsanız bunun için de yapmanız gereken basit bir şey var. Öncelikle balık pişirdiğiniz tavayı uzun süre yıkamadan bırakmayın. Pişirme işlemi bittikten ve içindeki yağ soğuduktan sonra önce bir peçete yardımıyla içindeki yağın fazlasını temizleyin. Bu yağı sakın lavabonuza dökmeyin. Aksi halde balık kokusu uzun süre mutfağınızdan çıkmaz. Daha sonra içine oda sıcaklığında bir miktar su koyun ve bulaşık deterjanı ekleyin. Daha sonra tavayı ocakta kısık ateşte bir kaç dakika kaynayacak kadar bekletin. Kaynama sonrası suyu dökün ve tavayı elde veya bulaşık makinesinde yıkayın. 

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