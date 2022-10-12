Kahvaltıların sultanı yağlı bazlama tarifi lezzetine doyum olmuyor!

İster kahvaltıda ister diğer öğünlerinizde tüketebileceğiniz bazlama tarifi lezzetiyle herkesi mest ediyor. Yanında çay ve peynirle şahane bir uyum oluşturan bazlama tarifini denemelisiniz. Yumuşacık, enfes kıvamıyla bu tariften vazgeçemeyeceksiniz. Gelin leziz mi leziz yağlı bazlama nasıl yapılır birlikte göz atalım!

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Kahvaltılarda hamur işlerinden pek çoğumuz vazgeçemiyoruz. Keyfinize göre üzerinde reçel, bal ya da kakaolu fındık kremasıyla tadı bir başka olan hamur işlerine kim hayır diyebilir ki? Yağlı bazlama da kahvaltıda en sevilen tatlardan bir tanesi. Dokusu yumuşacık, sıcak sıcak bu bazlama tarifine bayılacaksınız. Acemilerin bile kolayca yapabileceği bazlama tarifini mutlaka denemenizi öneriyoruz. Peki bazlama nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte enfes bazlama tarifi...

Yağlı bazlama tarifi

2 su bardağı ılık su

1 paket yaş maya(42 gram)

2 su bardağı yoğurt(tercihen suyuyla birlikte)

8,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Yağlı bazlama nasıl yapılır?

Geniş bir yoğurma kabına öncelikle ılık su ve yaş mayayı ekleyip maya eriyene kadar karıştırın.

Ardından yoğurdu da ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Unun yarısın ve tuzu da ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Geriye kalan unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışan bir hamur olacaktır. Yapışmaması için daha fazla un eklemeyin. Sıvı yağ ile ellerinizi yağlayarak hamurla daha rahat çalışabilirsiniz.

Hazırladığınız hamurun üzerini streç film ile kaplayın ve en az 30 dakika kadar mayalandırın.

Mayalanan hamurun üzerindeki streç filmi kaldırdıktan sonra ellerinizi tekrar sıvı yağlayın ve hamurun gazını aldıktan sonra hafif un serpilmiş tezgaha aktarın.

Hamuru tezgaha aldıktan sonra 8-10 adet bazlama çıkacak şekilde bezeler oluşturun.

Bezeleri hafif unlanmış tezgahta yaklaşık yemek tabağı büyüklüğünde açın. Çok ince açmamaya dikkat edin.

Bu sırada bazlamaları pişireceğiniz tavayı ısıtın.

Açtığınız bazlama hamurunu ısınmış tavaya aktarın ve şişip, önlü arkalı kızardıktan sonra eritilmiş tereyağıyla her iki tarafını yağlayıp bazlamayı ocaktan alın. Pişirdiğiniz bazlamaların ilk 10 dakika üst üste durmamasına dikkat edin. Eğer bazlamaları daha sonra tüketecekseniz yağlamayın. Tüketmeden önce biraz ısıtıp yağlama işlemini sonradan yapabilirsiniz.

Tüm bazlamaları pişirdikten sonra sıcacık ve tazeyken sevdiklerinizle afiyetle tüketin. Afiyet olsun!