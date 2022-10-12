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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti! Kritik görüşmeler yapacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti! Kritik görüşmeler yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Erdoğan, 13 Ekim'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın Altıncı Zirvesi'nde Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap edecek, çeşitli ikili temaslar gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 08.40'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Astana'ya gitti.

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