Adana'da can pazarı! İşçi servisi devrildi durumu ağır olanlar var
ADANA'da tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 2'si ağır 16 kişinin yaralandığı öğrenildi.Abone ol
Ercan A'nın kullandığı 01 S 2536 plakalı servis minibüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne bağlayan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Kazada araçta bulunan 16 kişi yaralandı, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Ercan A ve İsa K. adlı işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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