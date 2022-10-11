Varlığını herkes bilir, ama sebebini bilen çok az! Tükenmez kalem kapağının üzerindeki delikler ne işe yarıyor?

Gündelik hayatta sık kullandığımız bazı araç gereçlerin farklı özellikleri bulunuyor ancak bunların çoğunu görsek de dikkat etmiyoruz veya gerek duymuyoruz. Bunlardan biri tükenmez kalemlerin kapağında bulunan delikler.

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Çoğu zaman imdadımıza yetişen tükenmez kalemler, uzun yıllar önce kurşun kalemlerin yerini aldı. Çeşit çeşit olan tükenmez kalemler, 19. yüzyılda ilk olarak hayvan derilerinin üzerini işaretlemek için ortaya çıkmıştı.

İlk olarak Arjantin'de kullanıldı

20. yüzyılda etrafta yaygınlaşmaya başlayan tükenmez kalem, ilk dönemler Arjantin’de kullanıyordu. Yine o seneler içerisinde Fransız bir firma tükenmez kalemin üretim hakkını satın almış ve tükenmez kaleminin kullanımını farklı bir alana çekmişti.

Kalemin yüzeyini değiştiren firma hem tutuşunu hem de üretimini daha basite indirdi. Bu sayede tükenmez kalem milyonlarca adet üretilmeye ve satılmaya başladı. Firmanın kalemlere getirdiği bir diğer yenilik de hiçbir rakibinin aklına gelmeyen bir şeydi.

Tükenmez kalem kapaklarındaki delik ne işe yarıyor?

Firma üretilen kalemlerin kapaklarına ufak bir delik koydu. Diğer rakip firmalar bu hareketi anlamsız buldu çünkü mürekkebin kuruyacağını tahmin ettiler. Deliğin bir amacı, kalemin içindeki basıncı dengeleyerek mürekkebin akmasını engellemekti. Ancak bu uygulamayı bu kadar önemli yapan sadece detay bu değil.

Hayat kurtarıyor

Firmanın tükenmez kalemlerin kapağına delik açmasının en önemli nedeni, kapağın bir kaza eseri boğaza kaçarak ölüm riskine neden olmasından kaynaklanıyor.

Bazen insanlar can sıkıntısı durumlarında kalemleri ağızlarına götürebiliyor ve istemeden kalemin kapağı boğaza kaçabiliyor. Business Insider'da yayınlanan bir çalışmaya göre, 2000-2010 yılları arasında, Amerika'da 10 binden fazla insanın, kalem parçası yuttuğu ortaya çıkarken, bu durum sebebiyle yine Amerika'da 100 kişinin, boğazlarına kaçan kalem kapağı nedeni ile hayatlarını kaybettiği tespit edildi. Bu sebeple tükenmez kalemlerin kapağına açılan delik, kapağın nefes borusuna kaçması durumunda nefes borusunu tamamen tıkamasını önlemek için dizayn edilmiş.

Bu da; tükenmez kalemlerin kapaklarında yer alan bu ayrıntıyı oluşabilecek ölümcül bir riske karşı hayati önemi olan 'büyük bir adım' haline çeviriyor.