Tarkan yeni yıla vurgun yaparak girecek! Bir gecede kazanacağı para dudak uçuklattı

Geçtiğimiz ay İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında Gündoğdu Meydanı’nda sahne alan Megastar Tarkan, yüzbinlerce İzmirliyi coşturmuştu. Hiç para almam diyen Tarkan'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 8 milyon lira para aldığı iddiası ise çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcının yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahneye çıkacağı öğrenilirken bir gecede kazanacağı para ise adeta dudak uçuklattı.

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Yılbaşı yaklaşırken, sanatçıların sahne alacağı programlar ve kazanacakları ücretler ortaya çıkmaya başladı. Dillere pelesenk olan şarkıları, sahne şovları ve danslarıyla verdiği konserlerde hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Megastar Tarkan'ın da yılbaşı programı belli oldu ve kazanacağı ücret ise dudak uçuklattı.

100. yılda İzmir'i salladı

İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında Gündoğdu Meydanı’nda sahne alan Megastar Tarkan, yüzbinlerce İzmirliyi coşturmuştu. Seslendirdiği şarkı ve dans gösteriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmıştı. Renkli görüntülere sahne olan muhteşem konserde İzmir'de 100. yıl çoşkusu Megastar ile zirveye taşınmıştı.

"Burada olmak benim için büyük onur, büyük bir şeref"

Alsancak Limanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar alanı dolduran yüzbinlerce İzmirli, Megastar Tarkan’ın şarkılarıyla büyük bir coşku yaşamıştı. Konser esnasında konuşan Tarkan, “İzmir’in kurtuluşunun 100. Yılı kutlu olsun. Burada olmak benim için büyük onur, büyük bir şeref. Çok teşekkür ederim” ifadelerini kullanmıştı.

450 bin dolar aldığı iddiası çok konuşulmuştu

9 Eylül'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında sahneye çıkan Tarkan'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden beş kuruş almadığını söylemesinin ardından 450 bin dolar aldığı iddia edilmiş ve ünlü şarkıcının parayı hayır kurumlarına bağışlayacağı açıklanmıştı. Megastar'ın para aldı, almadı iddiaları ise haftalarca konuşulmuştu.

Tarkan yeni yıla vurgun yaparak girecek

Geçen yılbaşı Mısır'da hayranlarıyla buluşan Megastar Tarkan'ın, bu sene yeni yılı Kıbrıs'ta karşılayacağı öğrenildi. 31 Aralık'ta Kıbrıs'ta sahne olacak ünlü ismin yılbaşı konseri için 1 milyon Euro alacağı iddia edildi. Daha önceki yıllarda da Kıbrıs'ta sahneye çıkan sanatçı, pandemi sonrası yeniden Yavru Vatan'da hayranlarıyla bulaşacak. Tarkan'ı dinleyerek yeni yıla girmenin rakamı ise henüz bilinmezken 49 yaşındaki şarkıcı kazanacağı ücret ile yeni yıla adeta vurgun yaparak girecek.

Tarkan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Megastar Tarkan olaran bilinen ünlü şarkıcının asıl adı Tarkan Tevetoğlu'dur. 17 Ekim 1972'de Neşe ve Ali Tevetoğlu çiftinin çocuğu olarak Batı Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletinde yer alan Alzey kasabasında dünyaya gelmiştir. 49 yaşındaki Megastar'ın annesi Neşe Tevetoğlu Tarkan adlı çizgi roman karakterinden etkilenerek oğluna bu adı vermiştir.