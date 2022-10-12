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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Karadeniz'de 'yeni rezerv' müjdesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Karadeniz'de 'yeni rezerv' müjdesi

Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karadeniz'de ise yeni rezerv müjdesi verdi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları hakkında bilgi veren Kalın, Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi, Karadeniz'de ise yeni rezerv müjdesi verdi. Kalın, "Karadeniz'de muhtemelen kapasite arttırımı olacak. Yani rezerv yukarıya doğru güncelenecek." dedi.

Yeni hidrokarbon anlaşması

Yeni hidrokarbon anlaşmasının Libya ve Türkiye'nin ortak deniz sahalarında ve uluslararası sularda ortak arama-tarama, sondaj çalışmaları yapılmasını karara bağlayan bir anlaşma olduğunu ifada eden Kalın, "Gayet meşru, kimsenin deniz sahasıyla ihtilaf içerisinde olmayan, Türkiye'de yahut Libya açıklarında veya uluslararası sularda arama-tarama, sondaj çalışmaları yapması için ahdi zemin oluşturan son derece önemli bir anlaşma." dedi.

Türkiye'nin arama-tarama faaliyetleri bakımından imkan ve kabiliyetlerini arttırdığını vurgulayan Kalın, şöyle konuştu:

"Aynı savunma sanayinde olduğu gibi bu gözden kaçıyor bazen ama bizim şu anda iki arama-tarama, 5 sondaj gemimiz var. Bu muazzam bir şey. Bu kapasite o kadar yükseltildi ki, bunu zaten bugüne kadar yapılmamış olması çok büyük bir eksiklik. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkesiniz ama sizin bir arama tarama filomuz yok. Ama hamdolsun şu anda var. Zaten Karadeniz'de bulundu, arkası gelecek. Muhtemelen Karadeniz'de inşallah kapasite artırımı olacak."

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