Ana boru hattında arıza oldu! 12 saatlik su kesintisi olacak ilçeler ve mahalleler belli oldu
Su kesintisi olacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), ana boru hattındaki arıza nedeniyle Bornova, Çiğli, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerindeki bazı mahallelere 12 saat su verilemeyeceğini duyurdu.Abone ol
Bornova, Çiğli, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerindeki bazı mahallelere bugün saat 06.00 ile 18.00 arasında su verilemeyeceği aktarıldı.
Su kesintisinden Bornova'da Altındağ, Gazi Osman Paşa, Yeşilova, Işıkkent, Birlik, Karacaoğlan, Meriç, Tuna, Çamkule, Barbaros, Koşukavak, Rafetpaşa, Egemenlik ile merkez mahalleri;
Çiğli'de Cumhuriyet, İnönü, Uğur Mumcu, Evka-5, Esentepe, Egekent, Çağdaş, Küçük Çiğli, Evka-6, Evka-2, Ahmet Taner Kışlalı, İnönü mahalleri;
Bayraklı'da Postacılar, Onur, Soğukkuyu, Yamanlar, Nafiz Gürman, Emek, Gümüşpala, Doğançay, Muhittin Erenler, Alpaslan, Cengizhan, Fuat Edip Baksi, Refik Şevket İnce ve Çiçek mahalleleri;
Karşıyaka'da Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal ve İmbatlı mahallelerinin etkileneceği ifade edildi.