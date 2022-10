O da estetik harikasıymış! Balkan Ninnisi'nin güzeli Merih Öztürk'ün estetiksiz hali olay!

TRT ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi dizisinin başrolü Merih Öztürk, güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Genç oyuncunun yıllar önce katıldığı programdaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Öztürk'ün estetiksiz halini gören sosyal medya kullanıcılarından birbirinden ilginç yorumlar geldi.

TRT 1'in iddialı dizisi Balkan Ninnisi'nde canlandırdığı Jovanka karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Merih Öztürk'ün eski hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzelleşmek için estetik operasyonlara başvuran ünlü isimlerden biri de Merih Öztürk. Genç oyuncunun estetiksiz halini görenler gözlerine inanmakta güçlük çekti.

Estetiksiz hali çok konuşuldu

Oyuncu Emre Bey ile başrolleri paylaştığı Balkan Ninnisi dizisiyle adından söz ettiren Merih Öztürk'ün estetiksiz hali, sosyal medyada olay oldu. Güzel oyuncunun yıllar önce yayınlanan Şansa Davet programında kamera karşısına geçtiğini duyanlar şoke oldu.

'Evrim geçirmiş resmen'

Merih Öztürk, ''Cep telefonunun tuşlarında yer alan rakamların çarpımı kaçtır?'' sorusuna verdiği ''1'' yanıtıyla, dalga konusu olmuştu. Merih Öztürk'ün estetiksiz haline ''Evrim geçirmiş resmen'', ''Gözlerime inanamıyorum'' ve ''Çirkin değiliz, fakiriz'' gibi yorumlar yapıldı.

Merih Öztürk kimdir?

Öztürk, 28 Aralık 1999 tarihinde Düzce'de dünyaya geldi. Best Model Of Turkey 2018 üçüncüsü olan isim, 6 yaşından itibaren oyunculukla ilgilendi. Son Osmanlı Yandım Ali, İki Aile, Trt Çocuk Reklamı gibi çeşitli projelerde yer aldı ve Tv programlarına katıldı.

2016 yılında ilk defa Best Model yarışmasına katıldığı sene finalist oldu. 2017 yılında Best Model’e yeniden katılmaya karar verdi ve 17 yaşında Best Promising (Gelecek Vaad Eden) ödülünü aldı. 2018 yılında yeniden Best Model of Turkey yarışmasına katılarak 18 yaşında Türkiye 3.’sü oldu.

Oyunculuk eğitimleri aldı. İngiltere’de yayınlanan Liverpool Victoria reklamında yer aldı. Börü 2039 adlı bilimkurgu dizisinde Güney karakterini canlandırdı.

Balkan Ninnisi konusu ne?

“Balkan Ninnisi”, 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalan, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp’te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak.