Seren Serengil yardımcısını darp etmişti! Şiddet davasında karar verildi Serengil ceza aldı

Seren Serengil’in Özbekistan uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova Serengil’in kendisini darbettiğini iddia etmişti. Serengil’in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Serengil'i "basit yaralama" suçundan 2 bin 790 lira adli para cezasına çarptırdı.

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Seren Serengil'in Özbek yardımcısını darp davası, Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Davaya, müdahil Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik katıldı. Avukat Çezik, sanık Serengil'in üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

‘’Medyada küçük düşürmek için yapıldı’’

Duruşmada ilk savunmasında Serengil, müdahil Mamatova ile sözlü münakaşa yaşadıklarını ancak kendisine fiziksel şiddet veya darp eyleminde bulunmadığını savunarak, "Bu olayların hepsi birer kurgudur. Bu kişi, avukatıyla şikayette bulunup medyada beni küçük düşürmek ve karalamak amacıyla demeç vermişlerdir." dedi.

Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, müvekkilinin yanında hizmetçi olarak çalıştığı Seren Serengil hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Serengil yardımcısına saldırmıştı

Suç duyurusu dilekçesinde, "Seren Serengil'in, haftalık izin isteyen Mamatova'ya, korana bulaştırdığı iddiasıyla saldırdığı belirtilmişti.

‘’Siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz, hasta mısın bize bulaştırdın kaçıyorsun" dediği, "işten ayrıldığını" söylemesi üzerine, "siz hepimizi korona edeceksiniz" diyerek saldırdığı, saçından tutarak yere yatırıp tekmelemeye başladığı" iddia edilmişti.

Dilekçede ayrıca Mamatova'nın Serengil ve aynı evde yaşayan erkek arkadaşı Mustafa Tohma tarafından araçla Beykoz Ormanı'na götürüldüğü ve tehdit edildiği de öne sürülmüştü.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen 5 Haziran 2020 tarihli rapora göre, müştekinin kafa derisinde mor-kırmızı lekeleri, sırt bölgesinde de 2 adet yüzeysel sıyrıkların olduğu ve müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileştirilebilecek şekilde yaralandığının tespit edildiği belirtiliyordu.

İddianamede, sanık Serengil'in "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Para cezasına çarptırıldı

Serengil mahkeme tarafından, “basit yaralama" suçundan önce 150 gün karşılığı adli para cezasına çarptırıldı. Taraflar arasındaki tartışmayı tam olarak kimin başlattığının saptanamamasını sanığının lehine sayan mahkeme, sanığın yargılamadaki davranışlarını, dosyaya yansıyan sosyal ilişkilerini ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak cezayı 93 güne indirdi.

Günlüğü 30 liradan hesaplanarak sanığı 2 bin 790 lira adli para cezasına mahkum eden mahkeme, ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verirken, 5 yıl içinde kasten suç işlememesi halinde davanın düşmesini karara bağladı.